Борди не витримують тягаря пропаганди

Майже через чотири місяці окупації росіяни продовжують спроби перебудувати під себе "черешневу столицю" України Мелітополь, однак у них не дуже це виходить, — не витримують навіть пропагандистські плакати.

Про це можна судити з свіжих фото з міста, які потрапили в розпорядження "Телеграфу". Хоча окупанти нещодавно "господарюють" у Мелітополі, їхні плакати вже рвуться і самі відклеюються.

У багатьох куточках Мелітополя можна знайти плакати з нагадуванням відомих цитат князя Олександра Невського: "Не в силі бог, а в правді", "Хто до нас із мечем прийде, той від меча і загине! На тому стояла і стоїть руська земля".

Але борди не витримали "руського міру", і ці плакати витерлися, місцями обірвалися і облізли.

Варто зауважити, що Олександр Невський був князем Новгородським, Псковським, Володимирським та Київським, його дуже шанує російська православна церква і самі росіяни, які запам’ятали його як великого воїна та патріота.

Однак сучасні історики, зіставляючи факти про його правління, називають його цинічним і прагматичним політиком, який діяв у власних інтересах, при цьому інформацію про нього явно прикрашали.

Православна церква України його не канонізувала як великого князя Київського.

Як повідомляв "Телеграф", також окупанти нав’язують мешканцям Мелітополя спогади про Таврійську губернію, яка раніше була на тій території.