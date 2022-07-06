Очереди пенсионеров и техника с советским флагом: что происходит в оккупированном Мелитополе (фото, видео)

Последние новости о жизни в оккупированном Мелитополе.

Мелитополь, второй по величине город Запорожской области, пятый месяц находится в оккупации. Российские захватчики пытаются устанавливать в городе свои порядки.

Жители по-прежнему сталкиваются с проблемами снятия наличных и выплатами пенсий.

Оккупанты начали выдавать мелитопольцам пенсии в обмен на персональные данные. Но чтобы получить деньги, нужно выстоять долгую очередь и записаться.

В распоряжении "Телеграфа" появилось видео из оккупированного Мелитополя, снятое 6 июля.

Из кадров видно, что люди стоят под палящим солнцем возле Пенсионного фонда. Пенсионеры приходят по несколько раз, проверяют свою очередь.

Местные жители рассказывают, что сначала обещают всем выдавать по 10 тысяч рублей. А после сделают перерасчет: у кого украинская пенсия была меньше 5 тысяч гривен, то и российскую сделают меньше, а у кого она была больше будут добавлять.

Кроме того, по городу регулярно курсирует военная техника с развивающимися советскими флагами.

В городе много российской военной техники

Оккупанты продолжают навязывать советское прошлое

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Мелитополе проблемы с сотовой связью. Жителям города приходится долгие часы выстаивать в очереди, чтобы купить сим-карты.

Кроме того, оккупанты пробуют "договориться" с местными, вынудить людей сдать оружие, а предпринимателей — сотрудничать. Но в то же время в городе работаю партизаны и оказывают сопротивление.

А в ночь на 3 июля ВСУ разгромили одну из вражеских баз в Мелитополе.