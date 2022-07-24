Розвідники чи партизани? Під Мелітополем окупантам завдали нового удару (фото)

Звуки роботи по позиціям окупантів розбудили багатьох місцевих жителів

Близько першої ночі 24 липня жителі Мелітополя, який окупанти поступово перетворюють на військову базу, чули потужні вибухи. Звук був настільки сильним, що перебудив людей практично у кожному районі міста, а також найближчих до районного центру сіл. Як виявилось, українські військові вели прицільні обстріли по окупантах, порушуючи їм логістичні шляхи.

Інформацію повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь", повідомляє "Телеграф". Відомо, що російські загарбники настільки перелякалися, що навіть увімкнули в районі Нового Мелітополя (один із районів міста) сирени повітряної тривоги.

Як виявилося, цієї ночі українські захисники намагалися якнайбільше порушити вже налагоджені росіянам канали постачання озброєння. Тому один із "прильотів" став фатальним для залізничного полотна в районі Новобогданівки, що у Мелітопольському районі.

Новобогданівка розташована за 20 км від Мелітополя.

Дісталося і посту пропуску через залізницю

Снаряди прицільно знищили кілька залізничних шляхів, що завадить окупантам отримувати нові боєприпаси в тій кількості, до якої вони раніше звикли.

Провезти зброю цими шляхами більше не вдасться

Також повідомляється, що з боку місцевого аеродрому, захопленого ворожими солдатами, було видно стовп диму, що піднімався в небо. Однак про руйнування в цьому районі точніших відомостей немає.

Мелітопольські журналісти припускають, що вибухи залізниці можуть бути одним із завдань, які виконували бійці Сил Спеціальних Операцій України (ССО). Втім, варіант із роботою партизанів теж не виключається.

Зазначимо, що у регіоні активно знищуються військові бази росіян та їх склади з боєприпасами. При цьому колаборанти разом із загарбниками постійно просувають у Мелітополі тему майбутнього псевдореферендуму, сподіваючись умовити мешканців приєднатися до Росії.