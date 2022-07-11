У Мелітополі після відключення газу мешканці зіткнулися з новою проблемою (відео)

Після того, як у Мелітополі закінчився газ, пекарні перестали пекти хліб.

У Мелітополі, який п’ятий місяць перебуває в окупації росіян, нова проблема — з полиць магазинів зник хліб. Все тому, що через пошкодження газопроводу у місті закінчився газ, без якого виробництво хліба неможливе.

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, виконати ремонтні роботи наразі неможливо через незгоду окупантів допустити аварійну ремонтну бригаду на місце аварії та забезпечити режим тиші на період проведення відновлювальних робіт.

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А поки що у місті спостерігається дефіцит хлібобулочних виробів. У магазинах та кіосках порожні полиці, а на дверях пишуть, що хліба немає. Деякі підприємства перейшли на електропечі та хліб випікають, але ціни в рази зросли.

У розпорядження "Телеграфу" потрапило відео, зі спорожнілими полицями. А там, де хліб ще є, жителі стоять у черзі. Пенсіонери також створюють додатковий ажіотаж, набираючи по 5-6 буханців хліба.

У зв’язку з відсутністю в місті газу, мелітопольці почали шукати альтернативу та кинулися скуповувати електроплити. В результаті ціни на них різко злетіли.

Слід зазначити, що з масовим переходом на електроприлади зросте навантаження на електромережі і в Мелітополі очікують проблеми з електрикою.

Нагадаємо, що росіяни роблять життя в Мелітополі нестерпним — у місті немає роботи, проблеми з готівкою, дефіцит продуктів, а ціни на основні товари захмарні.

У той же час ціни на овочі та фрукти продовжують стрімко падати, фермери змушені віддавати свій товар майже за безцінь.

Крім того, окупанти намагаються "договоритися" з місцевими, змусити людей здати зброю, а підприємців співпрацювати. Але в той же час у місті працюють партизани і чинять опір.