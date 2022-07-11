В Мелитополе после отключения газа жители столкнулись с новой проблемой (видео)

После того, как в Мелитополе закончился газ, пекарни перестали печь хлеб.

В Мелитополе, который пятый месяц находится в оккупации россиян, новая проблема — с полок магазинов пропал хлеб. Все потому, что из-за повреждения газопровода в городе закончился газ, без которого производство хлеба невозможно.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, выполнить ремонтные работы сейчас невозможно из-за несогласия оккупантов допустить аварийную ремонтную бригаду на место аварии и обеспечить режим тишины на период проведения восстановительных работ.

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А пока в городе наблюдается дефицит хлебобулочных изделий. В магазинах и киосках пустые полки, а на дверях пишут, что хлеба в продаже нет. Некоторые предприятия перешли на электропечи и хлеб выпекают, но цены в разы выросли.

В распоряжение "Телеграфа" попало видео, опустевших полок. А там, где хлеб еще есть, горожане стоят в очереди. Пенсионеры также создают дополнительный ажиотаж, набирая по 5-6 буханок хлеба.

В связи с отсутствием в городе газа, мелитопольцы начали искать альтернативу и ринулся покупать электроплиты. В результате цены на них резко взлетели.

Стоит отметить, что с массовым переходом на электроприборы возрастёт нагрузка на электросети и в Мелитополе ожидают проблемы с электричеством.

Отметим, что россияне делают жизнь в Мелитополе невыносимой — в городе нет работы, проблемы с наличными деньгами, дефицит продуктов, а цены на основные товары заоблачные.

В то же время цены на овощи и фрукты продолжают стремительно падать, фермеры вынуждены отдавать свой товар почти за бесценок.

Кроме того, оккупанты пробуют "договориться" с местными, вынудить людей сдать оружие, а предпринимателей — сотрудничать. Но в то же время в городе работают партизаны и оказывают сопротивление.