Гадалки и обналичка под 7%: россияне превратили Мелитополь в город уличной торговли, видео

С каждым днем ситуация в Мелитополе только усугубляется.

Мелитополь, второй по величине город Запорожской области, вот уже пятый месяц находится в оккупации. Ситуация в городе с каждым днем только ухудшается — в городе нет работы, проблемы с наличными деньгами, дефицит продуктов, а цены на основные товары заоблачные.

Фермеры, которые выращивают овощи и фрукты и зарабатывают себе этим на жизнь, вынуждены отдавать свой товар почти даром.

Зато улицы Мелитополя превратилась в один сплошной рынок — жители пытаются хоть что-то продать. Также наживаются на обналичивании денег под большой процент. Свои "услуги" предлагают различные шарлатаны и гадалки.

В распоряжение "Телеграфа" попало видео, снятое на одной из центральных улиц города. На нем можно заметить женщину ромской национальности, которая предлагает погадать на картах, а чуть дальше мужчина предлагает "обналичку приложений 7%" и "терминал 12%".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Мелитополе проблемы с сотовой связью. Жителям города приходится долгие часы выстаивать в очереди, чтобы купить сим-карты.

Также мы писали о том, кого оккупантам приходится нанимать на работу в местные школы, чтобы хоть как-то компенсировать недокомплект учителей.