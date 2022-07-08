Гадалки и обналичка под 7%: россияне превратили Мелитополь в город уличной торговли, видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 150
С каждым днем ситуация в Мелитополе только усугубляется.
Мелитополь, второй по величине город Запорожской области, вот уже пятый месяц находится в оккупации. Ситуация в городе с каждым днем только ухудшается — в городе нет работы, проблемы с наличными деньгами, дефицит продуктов, а цены на основные товары заоблачные.
Фермеры, которые выращивают овощи и фрукты и зарабатывают себе этим на жизнь, вынуждены отдавать свой товар почти даром.
Зато улицы Мелитополя превратилась в один сплошной рынок — жители пытаются хоть что-то продать. Также наживаются на обналичивании денег под большой процент. Свои "услуги" предлагают различные шарлатаны и гадалки.
В распоряжение "Телеграфа" попало видео, снятое на одной из центральных улиц города. На нем можно заметить женщину ромской национальности, которая предлагает погадать на картах, а чуть дальше мужчина предлагает "обналичку приложений 7%" и "терминал 12%".
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Мелитополе проблемы с сотовой связью. Жителям города приходится долгие часы выстаивать в очереди, чтобы купить сим-карты.
Также мы писали о том, кого оккупантам приходится нанимать на работу в местные школы, чтобы хоть как-то компенсировать недокомплект учителей.