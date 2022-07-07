В Мелитополе в сопровождении военных открыли памятник чекисту Судоплатову, убившему главу ОУН (видео)

На открытие памятника согнали бюджетников, также прибил псевдо-губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Жители Мелитополя уже пятый месяц живут в условиях российской оккупации. Российские захватчики продолжают устанавливать в городе свои правила и проводят политику деукраинизации — пытаются навязать жителям историю "совка". Оккупанты устраивают свои праздники и устанавливают памятники своим "героям".

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Так, в Мелитополе появился памятник известному чекисту, который занимался "ликвидацией" украинских националистов Павлу Судоплатову.

А 7 июля состоялось "торжественное открытие" монумента. Эта дата была приурочена к 115-й годовщине со дня рождения НКВД-шника.

Открытие проходили под пристальным вниманием военных, которых оказалось больше, чем зрителей.

Как стало известно "Телеграфу" из собственных источников, на открытие памятника оккупанты согнали несколько десятков человек в основном врачей из местной больницы.

Также на церемонию прибыл псевдо-губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По рассказам местных жителей, его было трудно узнать, так как его внешний вид оставлял желать лучшего. На лице коллаборанта невооруженным глазом видны следы сильного запоя.

Стоит заметить, что Павел Судоплатов родился в 1907 году в Мелитополе, был руководителем советской внешней разведки, прославился убийством украинских националистов — а, как известно, именно борьбой с некими националистами россияне оправдывают свою агрессию против украинцев сейчас.

Чекист принимал непосредственное участие в разработке и выполнении громких политических убийств оппонентов сталинского режима и советской власти. Сам Судоплатов — непосредственный убийца лидера ОУН Евгения Коновальца и организатор плана по поимке руководителя УПА Романа Шухевича.

Павел Судоплатов и Евгений Коновалец

Роман Шухевич

Ранее в Мелитополе уже переименовали улицу Дмитрия Донцова в честь Судоплатова, а 11 июня открыли мемориальную табличку в его честь на улице Гетманской.

Табличка Судоплатову в Мелитополе

Как сообщал "Телеграф", также оккупанты навязывают жителям Мелитополя воспоминания о Таврической губернии, которая ранее была на той территории.