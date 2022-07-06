Картофель по 10 грн, а капуста по 8 грн: в Мелитополе за бесценок продают овощи (фото)

На рынках Мелитополя сезонные фрукты и овощи распродают за бесценок.

Мелитополь Запорожской области пятый месяц находится в российской оккупации. Жители черешневой столицы каждый день сталкиваются с проблемами со снятием наличных денег и связью. Кроме того, оккупация принесла людям высокие цены и дефицит продукции.

В то же время цены на овощи и фрукты продолжают стремительно падать. Люди, которые их выращивают и зарабатывают себе этим на жизнь, вынуждены отдавать товар намного дешевле, чем он сейчас стоит.

Но даже за такую цену покупателей немного, так как у людей нет денег и работы, многие сильно экономят, потому что не знают, что будет завтра и будет ли на что купить хлеб.

В распоряжение "Телеграфа" попали фото снятые на местном рынке.

Цены на овощи и фрукты сильно удивляют, некоторые товары отдают почти даром.

Так, на рынке молодой картофель можно купить за 10-11 грн за килограмм, а кабачки за 8-10 грн.

Огурцы продают за 15 грн, а помидоры — 20-23 грн. Молодая капуста стоит от 8 до 10 грн за килограмм. Если еще и поторговаться, удастся купить еще дешевле.

В Мелитополе дешево продают овощи

Огурцы можно купить по 11-15 грн

Молодая капуста стоит 8 грн

Существенно упала цена на капусту и кабачки, за килограмм здесь просят 10 грн

Помидоры продают по 23 грн

Огурцы можно взять по 15 гривен за килограмм

Отметим, ранее "Телеграф" сообщал, что знаменитую мелитопольскую черешню в городе продавали от 15 гривен за килограмм, а клубнику — по 45-55.

Отметим, с каждым днем ситуация в Мелитополе только усугубляется. Так, в сети появилась информация, что местные коллаборанты, заявили о необходимости введения смертной казни.

Также мы писали о том, кого оккупантам приходится нанимать на работу в местные школы, чтобы хоть как-то компенсировать недокомплект учителей.