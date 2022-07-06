В Мелитополе посреди ночи появился памятник чекисту, убившему главу ОУН

Скандально известный работник советских спецслужб теперь может появиться и в виде памятника

Российские оккупанты пятый месяц пытаются наводить свои порядки в Мелитополе, но добились так мало успеха на этом поприще, что вынуждены тайком в ночи устанавливать памятники.

Как местные жители рассказали "Телеграфу", в ночь на среду, 6 июня, в Мелитополе поставили памятник известному советскому деятелю спецслужб, НКВД-шнику Павлу Судоплатову.

Отметим, что еще 5 июня на месте клумбы с арт-объектом в виде ромашек в Мелитополе появился фундамент, после чего под покровом ночи на нем установили памятник.

По нашим данным, это может быть памятник Судоплатову, — 7 июля должна быть 115-я годовщина со дня его рождения.

Стоит заметить, что Судоплатов родился в 1907 году в Мелитополе и является знаковым персонажем для российской пропаганды, поскольку прославился убийством в 1938 году лидера украинских националистов Евгения Коновальца, — а, как известно, именно борьбой с некими националистами россияне оправдывают свою агрессию против украинцев сейчас.

Слева направо — Павел Судоплатов и Евгений Коновалец

Ранее в Мелитополе уже переименовали улицу Дмитрия Донцова в честь Судоплатова, а 11 июня открыли мемориальную табличку в его честь на улице Гетманской.

Табличка Судоплатову в Мелитополе

Кроме того, в нескольких районах Мелитополя россияне повесили борды с лицом Судоплатова, — "Он знал, что делать с бандеровцами", — писалось на них.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты похитили волонтера и преподавателя педуниверситета в Мелитополе.