Пришли утром к дому: в Мелитополе оккупанты похитили волонтера и преподавателя педуниверситета (фото)

Россияне также забрали из дома оргтехнику и документы

В Мелитополе оккупанты продолжают похищать мирных жителей, которых они считают "неугодными". На этот раз россияне вывезли из собственного дома заведующего кафедрой права Мелитопольского государственного педагогического университета (МГПУ) Ярослава Попенко.

Как сообщила в Фейсбук его знакомая Ольга Ядловская, он отказался уехать из города и продолжал заниматься волонтерской деятельностью, а именно доставлял для жителей города лекарства.

"Волонтер, преподаватель, кандидат исторических наук. Орки продолжают "выхватывать" и похищать людей. Ярослав Владимирович занимается волонтерской деятельностью в Мелитополе до сих пор — доставлял лекарства для мелитопольцев", — написала она.

Информацию о похищении подтвердили и в МГПУ. Там отметили, что похищение произошло 4 июля около 7:00, когда Попенко находился в своем доме.

Сообщается, что к его дому прибыла группа из 7-10 вооруженных россиян, после чего мужчину увезли в неизвестном направлении. Также указано, что оккупанты также забрали с собой оргтехнику, средства связи и документы.

Ярослав Попенко

Как сообщалось ранее, на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей массово переезжают оккупанты из депрессивных регионов Дальнего Востока россии. Местные партизаны говорят, что практически каждый день в города вроде Энергодара, Бердянска и Мелитополя прибывает несколько семей, которые заселяются в оставленные местными жителями квартиры.