Жизнь в оккупации: в "отжатые" квартиры завозят целые семьи из Бурятии, местным грозят расправой

Захватчики заселяют семьи в "отжатые" квартиры и хвастаются унитазами

Российские оккупанты на временно неподконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей настолько поверили в свою безнаказанность, что уже начали перевозить туда свои семьи и заселяться в квартиры, которые были оставлены законными владельцами.

Источники "24 канала" в партизанском движении в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре сообщили, что в этих населенных пунктах наблюдается "великое переселение бурят".

По их словам, чуть ли не каждый день они фиксируют приезд в город нескольких семей, в основном из депрессивных регионов россии на Дальнем Востоке. В основном из числа бурят и якутов.

Расселяются они преимущественно в новостройках, в квартирах, где до войны жили богатые люди. Перед заселением оккупанты устраивают своим женам "осмотр" квартир, выбивая двери и вместе осматривая жилье, в котором захотят остановиться.

Между собой они хвастаются тем, в каких условиях теперь будут жить их дети и даже отправляют своим родственникам фотографии того, как сидят на унитазах.

Также их впечатляет возможность принимать душ два или три раза в неделю, хотя у себя дома такая роскошь для них была недоступной. Жены оккупантов тоже радуются возможности спать в чистых постелях и пользоваться микроволновкой, поскольку у себя дома им приходилось жить в юртах и стирать в реках.

Дети оккупантов тоже адаптируются к новым условиям и часто угрожают местным, что "отец их убьет". При этом они не видят ничего постыдного, чтобы справлять нужду во дворах и подъездах даже в присутствии родителей.

Представители партизанского движения в свою очередь заявляют, что создают реестр новых адресов оккупантов и предупреждают, что им рано расслабляться. Беспечность некоторых из россиян уже стоила им жизни.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Херсоне жизнь начала напоминать ранние 90-е, с наплывом стихийных рынков, пустыми супермаркетами и заоблачными ценами на некогда обыденные вещи.