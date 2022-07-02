Життя в окупації: у "віджаті" квартири завозять цілі родини із Бурятії, місцевим загрожують розправою

Загарбники заселяють сім’ї у "віджаті" квартири та хвалиться унітазами

Російські окупанти на тимчасово непідконтрольних територіях Херсонської та Запорізької областей настільки повірили у свою безкарність, що вже почали перевозити туди свої сім’ї та заселятися до квартир, які залишили законні власники.

Джерела "24 каналу" у партизанському русі у Бердянську, Мелітополі та Енергодарі повідомили, що у цих населених пунктах спостерігається "велике переселення бурятів".

За їхніми словами, майже кожен день вони фіксують приїзд до міста кількох сімей, в основному з депресивних регіонів росії на Далекому Сході. В основному з-поміж бурятів і якутів.

Розселяються вони переважно в новобудовах, квартирах, де до війни жили багаті люди. Перед заселенням окупанти влаштовують своїм дружинам "огляд" квартир, вибиваючи двері та разом оглядаючи житло, в якому захочуть зупинитися.

Між собою вони вихваляються тим, в яких умовах тепер житимуть їхні діти та навіть відправляють своїм родичам фотографії того, як сидять на унітазах.

Також їх вражає можливість приймати душ дві чи тричі на тиждень, хоча у себе вдома така розкіш для них була недоступною. Дружини окупантів теж радіють можливості спати в чистих ліжках і користуватися мікрохвильовою піччю, оскільки у себе вдома їм доводилося жити в юртах і прати в річках.

Діти окупантів теж адаптуються до нових умов і часто погрожують місцевим, що "батько їх вб’є". При цьому вони не бачать нічого ганебного, щоб справляти потребу у дворах та під’їздах навіть у присутності батьків.

Представники партизанського руху, своєю чергою заявляють, що створюють реєстр нових адрес окупантів і попереджають, що їм рано розслаблятися. Безтурботність деяких із росіян уже коштувала їм життя.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Херсоні життя почало нагадувати ранні 90-ті, з напливом стихійних ринків, порожніми супермаркетами та захмарними цінами на звичайні речі.