Прийшли вранці до будинку: у Мелітополі окупанти викрали волонтера та викладача педуніверситету (фото)

Росіяни також забрали з дому оргтехніку та документи

У Мелітополі окупанти продовжують викрадати мирних жителів, яких вони вважають "неугодними". Цього разу росіяни вивезли із власного будинку завідувача кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) Ярослава Попенка.

Як повідомила у Фейсбук його знайома Ольга Ядловська, він відмовився виїхати з міста та продовжував займатися волонтерською діяльністю, а саме доставляв для мешканців міста ліки.

"Волонтер, викладач, кандидат історичних наук. Орки продовжують "вихоплювати" та викрадати людей. Ярослав Володимирович займається волонтерською діяльністю у Мелітополі по сьогодні — доставляв ліки для мелітопольців. ", — написала вона.

Інформацію про викрадення підтвердили й у МДПУ. Там зазначили, що викрадення сталося 4 липня близько 7:00, коли Попенко був у своєму будинку.

Повідомляється, що до його будинку прибула група із 7-10 озброєних росіян, після чого чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Також зазначено, що окупанти також забрали із собою оргтехніку, засоби зв’язку та документи.

Ярослав Попенко

Як повідомлялося раніше, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей масово переїжджають окупанти з депресивних регіонів Далекого Сходу росії. Місцеві партизани кажуть, що практично щодня у міста на кшталт Енергодару, Бердянська та Мелітополя прибуває кілька сімей, які заселяються у залишені місцевими мешканцями квартири.