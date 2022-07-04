Прийшли вранці до будинку: у Мелітополі окупанти викрали волонтера та викладача педуніверситету (фото)
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Росіяни також забрали з дому оргтехніку та документи
У Мелітополі окупанти продовжують викрадати мирних жителів, яких вони вважають "неугодними". Цього разу росіяни вивезли із власного будинку завідувача кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) Ярослава Попенка.
Як повідомила у Фейсбук його знайома Ольга Ядловська, він відмовився виїхати з міста та продовжував займатися волонтерською діяльністю, а саме доставляв для мешканців міста ліки.
"Волонтер, викладач, кандидат історичних наук. Орки продовжують "вихоплювати" та викрадати людей. Ярослав Володимирович займається волонтерською діяльністю у Мелітополі по сьогодні — доставляв ліки для мелітопольців. ", — написала вона.
Інформацію про викрадення підтвердили й у МДПУ. Там зазначили, що викрадення сталося 4 липня близько 7:00, коли Попенко був у своєму будинку.
Повідомляється, що до його будинку прибула група із 7-10 озброєних росіян, після чого чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Також зазначено, що окупанти також забрали із собою оргтехніку, засоби зв’язку та документи.
Як повідомлялося раніше, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей масово переїжджають окупанти з депресивних регіонів Далекого Сходу росії. Місцеві партизани кажуть, що практично щодня у міста на кшталт Енергодару, Бердянська та Мелітополя прибуває кілька сімей, які заселяються у залишені місцевими мешканцями квартири.