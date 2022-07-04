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Прийшли вранці до будинку: у Мелітополі окупанти викрали волонтера та викладача педуніверситету (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Ярослав Попенко Новина оновлена 04 липня 2022, 23:35
Ярослав Попенко

Росіяни також забрали з дому оргтехніку та документи

У Мелітополі окупанти продовжують викрадати мирних жителів, яких вони вважають "неугодними". Цього разу росіяни вивезли із власного будинку завідувача кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ) Ярослава Попенка.

Як повідомила у Фейсбук його знайома Ольга Ядловська, він відмовився виїхати з міста та продовжував займатися волонтерською діяльністю, а саме доставляв для мешканців міста ліки.

"Волонтер, викладач, кандидат історичних наук. Орки продовжують "вихоплювати" та викрадати людей. Ярослав Володимирович займається волонтерською діяльністю у Мелітополі по сьогодні — доставляв ліки для мелітопольців. ", — написала вона.

Інформацію про викрадення підтвердили й у МДПУ. Там зазначили, що викрадення сталося 4 липня близько 7:00, коли Попенко був у своєму будинку.

Повідомляється, що до його будинку прибула група із 7-10 озброєних росіян, після чого чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Також зазначено, що окупанти також забрали із собою оргтехніку, засоби зв’язку та документи.

Ярослав Попенко
Ярослав Попенко

Як повідомлялося раніше, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей масово переїжджають окупанти з депресивних регіонів Далекого Сходу росії. Місцеві партизани кажуть, що практично щодня у міста на кшталт Енергодару, Бердянська та Мелітополя прибуває кілька сімей, які заселяються у залишені місцевими мешканцями квартири.

Теги:
#Україна #Росія #Мелітополь