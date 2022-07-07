У Мелітополі у супроводі військових відкрили пам’ятник чекісту Судоплатову, який убив голову ОУН (відео)

На відкриття пам’ятника зігнали бюджетників, також був псевдо-губернатор Запорізької області Євген Балицький.

Жителі Мелітополя вже п’ятий місяць живуть в умовах російської окупації. Російські загарбники продовжують встановлювати у місті свої правила та проводять політику деукраїнізації – намагаються нав’язати мешканцям історію "совка". Окупанти влаштовують свої свята та встановлюють пам’ятники своїм "героям".

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Так, у Мелітополі з’явився пам’ятник відомому чекісту, який займався "ліквідацією" українських націоналістів Павлу Судоплатову.

А 7 липня відбулося "урочисте відкриття" монумента. Ця дата була присвячена 115-й річниці від дня народження НКВС-шника.

Відкриття проходило під пильною увагою військових, яких виявилося більше, ніж глядачів.

Як стало відомо "Телеграфу" із власних джерел, на відкриття пам’ятника окупанти зігнали кілька десятків людей здебільшого лікарів із місцевої лікарні.

Також на церемонію прибув псевдо-губернатор Запорізької області Євген Балицький. За розповідями місцевих жителів, його було важко впізнати, оскільки його зовнішній вигляд залишав бажати кращого. На обличчі колаборанта неозброєним оком видно сліди сильного запою.

Варто зауважити, що Павло Судоплатов народився 1907 року в Мелітополі, був керівником радянської зовнішньої розвідки, прославився вбивством українських націоналістів — а, як відомо, саме боротьбою з націоналістами росіяни виправдовують свою агресію проти українців зараз.

Чекіст брав безпосередню участь у розробці та виконанні гучних політичних вбивств опонентів сталінського режиму та радянської влади. Сам Судоплатов — убивця лідера ОУН Євгена Коновальця та організатор плану затримання керівника УПА Романа Шухевича.

Павло Судоплатов та Євген Коновалець

Роман Шухевич

Раніше у Мелітополі вже перейменували вулицю Дмитра Донцова на честь Судоплатова, а 11 червня відкрили меморіальну табличку на його честь на вулиці Гетьманській.

Табличка Судоплатову у Мелітополі

Як повідомляв "Телеграф", також окупанти нав’язують мешканцям Мелітополя спогади про Таврійську губернію, яка раніше була на тій території.