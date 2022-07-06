У Мелітополі посеред ночі з’явився пам’ятник чекісту, який убив голову ОУН

Скандально відомий працівник радянських спецслужб тепер може з’явитися і як пам’ятник

Російські окупанти п’ятий місяць намагаються наводити свої порядки в Мелітополі, але досягли так мало успіху на цій ниві, що змушені потай у ночі встановлювати пам’ятники.

Як місцеві жителі розповіли "Телеграфу", у ніч на середу, 6 червня, у Мелітополі поставили пам’ятник відомому радянському діячеві спецслужб, НКВС-нику Павлу Судоплатову.

Зазначимо, що ще 5 червня на місці клумби з арт-об’єктом у вигляді ромашок у Мелітополі з’явився фундамент, після чого під покровом ночі на ньому встановили пам’ятник.

За нашими даними, це може бути пам’ятник Судоплатову, — 7 липня має бути 115-та річниця з дня його народження.

Варто зауважити, що Судоплатов народився 1907 року в Мелітополі і є знаковим персонажем для російської пропаганди, оскільки прославився вбивством 1938 року лідера українських націоналістів Євгена Коновальця, — а, як відомо, саме боротьбою з вигаданами націоналістами росіяни виправдовують свою агресію проти українців.

Зліва направо — Павло Судоплатов та Євген Коновалець

Раніше у Мелітополі вже перейменували вулицю Дмитра Донцова на честь Судоплатова, а 11 червня відкрили меморіальну табличку на його честь на вулиці Гетьманській.

Табличка Судоплатову у Мелітополі

Крім того, у кількох районах Мелітополя росіяни повісили борди з обличчям Судоплатова, – "Він знав, що робити з бандерівцями", – писалося на них.

Як повідомляв "Телеграф", раніше окупанти викрали волонтера та викладача педуніверситету в Мелітополі.