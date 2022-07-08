Ворожки та готівка під 7%: росіяни перетворили Мелітополь на місто вуличної торгівлі, відео

З кожним днем ситуація в Мелітополі лише погіршується.

Мелітополь, друге за величиною місто Запорізької області, ось уже п’ятий місяць знаходиться в окупації. Ситуація у місті з кожним днем лише погіршується — у місті немає роботи, проблеми з готівкою, дефіцит продуктів, а ціни на основні товари захмарні.

Фермери, які вирощують овочі та фрукти та заробляють собі цим на життя, змушені віддавати свій товар майже задарма.

Натомість вулиці Мелітополя перетворилася на один суцільний ринок — жителі намагаються хоч щось продати. Також наживаються на знятті готівки.

Свої "послуги" пропонують різні шарлатани та ворожки.

У розпорядження "Телеграфу" потрапило відео, зняте на одній із центральних вулиць міста. На ньому можна помітити жінку ромської національності, яка пропонує погадати на картах, а трохи далі чоловік пропонує "переведення в готівку додатків 7%" і "термінал 12%".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Мелітополі проблеми зі стільниковим зв’язком. Жителям міста доводиться довгий час вистоювати в черзі, щоб купити сім-карти.

Також ми писали про те, кого окупантам доводиться наймати на роботу до місцевих шкіл, щоб хоч якось компенсувати недокомплект вчителів.