Удар ЗСУ по базі окупантів під Мелітополем: міський голова розповів деталі

Міський голова прокоментував ситуацію, котра упродовж двох днів спостерігається у районі

У селищі Мирне, що неподалік Мелітополя, напередодні після кількох десятків вибухів, які чули місцеві жителі, зайнялася база військової частини Міністерства надзвичайних станів. Раніше це приміщення було захоплене окупантами. А вже цієї ночі в районі було чутно автоматні черги: росіяни намагалися збити українські безпілотники.

Село Мирне на карті

Про це під час ефіру єдиних новин у середу, 13 липня, розповів міський голова Мелітополя Івана Федоров. За його словами, пожежа сталася у військовій частині, котра розташована за п'ять кілометрів від Мелітополя, на межі села Мирне. Наразі на цій території знаходиться дві бази: одна з них — військова частина МНС, другу — використовували українські Збройні сили до 24 лютого. Після того, як окупанти знищили військову базу на аеродромі, частина техніки і боєприпасів з аеродрому була перевезена саме туди.

За попередніми даними, місцеві чули близько 20-25 вибухів, після чого було помітно щільний чорний дим. Протягом 4-5 годин після займання відбувалася систематична детонація боєприпасів.

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Також чиновник додав, що сьогоднішня ніч також спокійною не була: автоматні черги роздавалися по всьому місту. Очевидцям вдалося зробити фото та відео, які це підтверджують. Як кажуть самі загарбники, таким чином вони нібито намагаються збивати українські дрони.

Наостанок Федоров додав, що окупанти і представники так званою "нової влади" дуже бояться приходу в місто Збройних сил України, про що свідчить остання новина пропагандистів про те, що росіянам вдалося зловити якогось злочинця, який звинуватив українську владу у передачі вантажів для партизанів у Мелітополі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі українські Збройні сили завдали дару по позиціях росіян, в результаті чого окупанти зазнали втрат у особовому складі.