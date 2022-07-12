Під Мелітополем горить ще одна база окупантів: що відомо

Місцеві повідомляють, що чули велику кількість вибухів

У селищі Мирне Мелітопольського району палає база військової частини Міністерства надзвичайних справ, яка перебуває під блокадою окупаційної армії росії.

Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі, відзначивши, що саме туди раніше була стягнута військова техніка росіян після атаки українських Збройних сил російської бази, розташованої неподалік аеродрому в Мелітополі.

Крім того, чиновник додав, що за повідомленням тутешніх жителів, неподалік Мирного пролунало близько 25 вибухів, після чого з бази окупантів почав виднітися щільний чорний дим.

"Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ!", — йдеться в тексті публікації.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як у тимчасово окупованому Мелітополі українські захисники завдали потужного удару по позиціях росіян, в результаті чого окупанти понесли значні втрати в особовому складі.

Також нагадаємо, як зараз живе окупований російськими загарбниками Мелітополь, де з полиць магазинів поступово почав зникати навіть хліб.