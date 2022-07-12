Під Мелітополем горить ще одна база окупантів: що відомо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 573
Місцеві повідомляють, що чули велику кількість вибухів
У селищі Мирне Мелітопольського району палає база військової частини Міністерства надзвичайних справ, яка перебуває під блокадою окупаційної армії росії.
Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі, відзначивши, що саме туди раніше була стягнута військова техніка росіян після атаки українських Збройних сил російської бази, розташованої неподалік аеродрому в Мелітополі.
Крім того, чиновник додав, що за повідомленням тутешніх жителів, неподалік Мирного пролунало близько 25 вибухів, після чого з бази окупантів почав виднітися щільний чорний дим.
"Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ!", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у тимчасово окупованому Мелітополі українські захисники завдали потужного удару по позиціях росіян, в результаті чого окупанти понесли значні втрати в особовому складі.
Також нагадаємо, як зараз живе окупований російськими загарбниками Мелітополь, де з полиць магазинів поступово почав зникати навіть хліб.