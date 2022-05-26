Від капітана ЗСУ до зрадника: що треба знати про екс-нардепа та ставленика окупантів Євгена Балицького

Зрадник не приховував своїх антиукраїнських поглядів та привертав увагу правоохоронців вже давно

У четвер, 26 травня, Служба безпеки України оголосила підозру у скоєнні злочину за статтею 111-1 КК України — колабораційна діяльність, що загрожує 15 роками в’язниці з конфіскацією майна, так званому "голові військово-цивільної адміністрації Запоріжжя" Євгену Балицькому, про це повідомляє сайт СБУ.

Чим запам’ятався Євген Балицький і як він готував ґрунт для окупації українських земель – розповість "Телеграф".

З ЗСУ у бізнес за допомогою батька

Євген Балицький народився у 1969 році у місті Мелітополь у сім’ї військового льотчика, тому вибір професії – військова авіація, не повинен дивувати.

Після закінчення Тамбовського вищого військового училища військової авіації у 1991 році Балицький розпочав службу у ВПС України, щоправда, вже через 4 роки пішов у запас у званні капітана і зайнявся бізнесом. Першим його бізнесом стало ПП "ОлЖеКа", яке займалося продажем та гарантійним ремонтом побутової техніки в Мелітополі.

Потім бізнес Балицького став розростатися дуже швидкими темпами – у 1996 році він заснував першу FM-радіостанцію у Мелітополі – "Південний простір", у 1997 році очолив Мелітопольський пивоварний завод. Вже 2000-го року очолив Мелітопольський завод "Автогідроагрегат", який став базою майбутнього бізнесу Євгена Балицького. Саме підприємство, до речі, належить його батькові Віталію Балицькому.

Свій успіх Євген Балицький пізніше пояснив успішною торгівлею м’ясом та бензином із батьком та братом, що дозволило йому зайнятися покупкою виробничих підприємств. Щоправда місцеві ЗМІ стверджували, що свою торгівлю сім’я Балицьких вела, використовуючи підроблене посвідчення ліквідатора Чорнобильської аварії, що давало пільги при оподаткуванні.

В результаті бізнес сімейства Балицьких розрісся до промислово-фінансової групи "Україна-Південь-Схід", на чолі якої став батько Євгена, Віталій Балицький, стопами якого пішов сам майбутній зрадник. Батько нашого героя також служив у ВПС, у 1991 році звільнився та зайнявся бізнесом, він же власне і створив ПП "ОлЖеКа", в якому почав працювати Євген.

З бізнесу до Верховної Ради

Як і багато бізнесменів, що накопичили фінансовий капітал, згодом Балицький зрозумів, що потрібен капітал політичний і Євген у 1998 році став депутатом Запорізької обласної ради і залишався ним до 2002 року. Вдруге до облради Євген Балицький потрапив через 8 років у 2010 році за списками Партії регіонів, до якої вступив ще в 2004 році.

Очевидно показав себе у політсилі Євген Балицький добре, бо вже у 2012 році його було обрано народним депутатом України по мажоритарному округу №80.

У Партії регіонів Балицький показав себе вірним партійцем — 16 січня 2014 голосував за диктаторські закони, а 23 січня заявив, що на Майдані активістів могли вбивати снайпери з країн НАТО.

Влітку 2014 року Євгеній Балицький залишив ПР, а на позачергових виборах восени знову став нардепом, вступивши до фракції "Опозиційного блоку".

З ПР до Опозиційного блоку

Своїх поглядів не приховував

У новій політичній силі Євген Балицький не приховував своїх антидержавних поглядів, тож у 2017 році у листопаді у вечірньому ефірі телеканалу "112 Україна" висловив думку про можливість відділення території округу, який він представляє. У відповідь прокуратура Запорізької області порушила кримінальне провадження за статтею сепаратизм.

За даними громадського руху Чесно за час свого депутатства Балицький став фігурантом 4 антикорупційних розслідувань у ЗМІ та був викритий у 6 випадках кнопкодавства.

Сам нардеп систематично приховував свої доходи, наприклад, у 2015 році у декларації нардепа з’явилися 5 літаків Cessna Model 172 RG вартістю до 500 тисяч доларів, хоча річний дохід усієї його родини становив близько 20 тисяч.

У 2017 році Балицького спіймали за здаванням в оренду Національному авіаційному університету літака за 3,5 млн грн (за 3 місяці), що явно завищено та завдало збитків держбюджету.

Крім цього, нардеп неодноразово відмовлявся використовувати українську мову в стінах парламенту, а також був відомий близькими відносинами з лідером мелітопольського "Антимайдану" Катериною Уманець, яка стала відомою завдяки своїм висловлюванням на росТВ про українців, які розплачуються сіллю в маршрутках.

Вибори у 2019 році Євген Балицький програв, хоча балотувався у тому самому окрузі №80 у якому до цього двічі перемагав.

У березні 2022 року стало відомо, що Євген Балицький став на шлях прямої державної зради заради можливості керувати рідним містом та регіоном.

Як пишуть російські ЗМІ 26 травня Балицький офіційно став "головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

У самому Мелітополі окупанти продовжують тероризувати місцевих незгодних із їхньою владою, вивішують всюди свої прапори та крадуть зерно, яке вивозять до Криму.