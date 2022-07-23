Окупанти дали старт підготовці "референдуму" у Запорізькій області

росія хоче анексувати Запорізьку область

Окупанти у Запорізькій області підписали указ про створення "виборчої комісії" для проведення т.зв. "референдуму".

Як повідомив "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, так званий "референдум" має відбутися восени цього року.

При цьому він написав, що на ньому розглядатимуть питання безпосередньо про "входження до складу росії", а не про створення якогось квазідержавноого утворення.

Своєю чергою керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що жодних псевдореферендумів в області бути не може.

"Референдуми на території України можуть провести виключно наші органи влади: органи центральної виборчої комісії та виборчі комісії на місцях. Тому з юридичного погляду це неможливо", — запевнив він.

Як повідомлялося раніше, до так званого "референдуму" почали готувати тимчасово окупований Мелітополь. У місті почали масово видавати російські паспорти, а на вулицях з’явилися білборди.

Варто зазначити, що аналогічну підготовку ведуть і в окупованому Херсоні, проте місцеві колаборанти кажуть, що до кінця року "референдум" проведено не буде.