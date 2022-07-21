Окупанти хочуть розмістити вибухівку у приміщеннях енергоблоків Запорізької АЕС: вимагають відкрити машинні зали

Окупанти знову порушують ядерну безпеку

Російські окупанти зажадали від персоналу Запорізької атомної електростанції відкрити приміщення енергоблоків, щоб розмістити вибухові речовини.

Як повідомляє пресслужба "Енергоатому", тим самим росіяни знову кричущим чином порушують радіаційну та ядерну безпеку найбільшої атомної електростанції Європи.

Зазначається, що окупанти вимагають від адміністрації АЕС відкрити приміщення машинних залів на 1, 2 та 3 енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Відомство повідомляє, що росіяни роблять це через страх отримати удари у відповідь від ЗСУ, а тому в залах хочуть розмістити танки, вантажівки та зброю з боєкомплектом.

Тим самим росіяни можуть перекрити доступ до енергоблоків для пожежної техніки, а у разі виникнення пожежі його гасіння буде вкрай скрутним.

"Російські окупанти порушують усі норми та вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 15 липня стало відомо, що окупанти розмістили ракетні комплекси прямо на території ЗАЕС та звідти обстрілювали Дніпропетровську область. Зокрема, звідти було завдано ударів по Нікополю.

Однак 18 липня з’явилася інформація про те, що там стався несподіваний для росіян вибух, який відправив щонайменше дев’ятьох окупантів до лікарні. Місцеві після цього повідомили, що удару було завдано з БПЛА.