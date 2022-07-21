Укр

Оккупанты хотят разместить взрывчатку в помещениях энергоблоков Запорожской АЭС: требуют открыть машинные залы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

Оккупанты вновь нарушают ядерную безопасность

Российские оккупанты потребовали от персонала Запорожской атомной электростанции открыть помещения энергоблоков, чтобы разместить там взрывчатые вещества.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", тем самым россияне вновь вопиющим образом нарушают радиационную и ядерную безопасность крупнейшей атомной электростанции Европы.

Отмечается, что оккупанты требуют от администрации АЭС открыть помещения машинных залов на 1, 2 и 3 энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал. Ведомство сообщает, что россияне делают это из-за страха получить ответные удары от ВСУ, а потому в залах хотят разместить танки, грузовики и оружие с боекомплектом.

Тем самым россияне могут перекрыть доступ к энергоблокам для пожарной техники, а в случае возникновения пожара, его тушение будет крайне затруднительным.

"Российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС! Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 15 июля стало известно, что оккупанты разместили ракетные комплексы прямо на территории ЗАЭС и оттуда обстреливали Днепропетровскую область. В частности оттуда были нанесены удары по Никополю.

Однако 18 июля появилась информация о том, что там произошел неожиданный для россиян взрыв, который отправил минимум девятерых оккупантов в больницу. Местные после этого сообщили, что удар был нанесен с БПЛА.

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