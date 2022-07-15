Окупанти привезли на Запорізьку АЕС ракетні комплекси та обстрілюють Нікополь: деталі

Загарбники завдають ударів по Дніпропетровській області прямо з території ЗАЕС

Окупанти стягнули на територію Запорізької атомної електростанції реактивну артилерію та обстрілюють ними Нікополь (Дніпропетровська область).

Як розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі єдиного марафону українських новин, ситуація на ЗАЕС з кожним днем стає більш напруженою.

"Туди завозиться нова техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких є обстріли іншої сторони Дніпра — це територія Нікополя", — сказав він.

За його словами, днями було пошкоджено лінію зв’язку між ЗАЕС і Нікополем, але наразі її відновлено.

Загалом на території АЕС, як і раніше, знаходиться близько 500 російських солдатів, які повністю контролюють фізичний периметр і мають у своєму розпорядженні важку техніку та вибухівку.

За його словами, попри важку обстановку та звернення МЗС, Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) так і не зробило заяв щодо ситуації в Енергодарі.

Котін також нагадав, що хоч росіяни і встановили контроль над периметром АЕС, але сама станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" та підключена до української енергомережі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно окупанти влаштували провокацію на АЕС, і під дулами автоматів змусили персонал пропустити російських пропагандистів до заборонених до відвідування кімнат.