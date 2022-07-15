Оккупанты привезли на Запорожскую АЭС ракетные комплексы и обстреливают Никополь: детали
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Захватчики наносят удары по Днепропетровской области прямо с территории ЗАЭС
Оккупанты стянули на территорию Запорожской атомной электростанции реактивную артиллерию и обстреливают ими Никополь (Днепропетровская область).
Как рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире единого марафона украинских новостей, ситуация на ЗАЭС с каждым днем становится все более напряженной.
"Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра — это территория Никополя", — сказал он.
По его словам на днях была повреждена линия связи между ЗАЭС и Никополем, но в настоящее время она восстановлена.
Всего на территории АЭС, как и прежде, находится около 500 российских солдат, которые полностью контролируют физический периметр и имеют в своем распоряжении тяжелую технику и взрывчатку.
По его словам, несмотря на тяжелую обстановку и обращения МИД, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) так и не сделало заявлений относительно ситуации в Энергодаре.
Котин также напомнил, что хоть россияне и установили контроль над периметром АЭС, но сама станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" и подключена к украинской энергосети.
Как сообщалось ранее, недавно оккупанты устроили провокацию на АЭС, и под дулами автоматов заставили персонал пропустить российских пропагандистов к запрещенным к посещению комнатам.