Оккупанты привезли на Запорожскую АЭС ракетные комплексы и обстреливают Никополь: детали

Захватчики наносят удары по Днепропетровской области прямо с территории ЗАЭС

Оккупанты стянули на территорию Запорожской атомной электростанции реактивную артиллерию и обстреливают ими Никополь (Днепропетровская область).

Как рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире единого марафона украинских новостей, ситуация на ЗАЭС с каждым днем становится все более напряженной.

"Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра — это территория Никополя", — сказал он.

По его словам на днях была повреждена линия связи между ЗАЭС и Никополем, но в настоящее время она восстановлена.

Всего на территории АЭС, как и прежде, находится около 500 российских солдат, которые полностью контролируют физический периметр и имеют в своем распоряжении тяжелую технику и взрывчатку.

По его словам, несмотря на тяжелую обстановку и обращения МИД, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) так и не сделало заявлений относительно ситуации в Энергодаре.

Котин также напомнил, что хоть россияне и установили контроль над периметром АЭС, но сама станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" и подключена к украинской энергосети.

Как сообщалось ранее, недавно оккупанты устроили провокацию на АЭС, и под дулами автоматов заставили персонал пропустить российских пропагандистов к запрещенным к посещению комнатам.