Оккупанты устроили провокацию на Запорожской АЭС: участвуют военные и пропагандисты

Россияне прибегли к очередным провокациям на атомном объекте

Оккупанты в Энергодаре под дулами автоматов заставили руководство Запорожской АЭС допустить российских пропагандистов к помещениям с ограниченным доступом.

Как сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", оккупанты привезли на атомную электростанцию известного российского блогера пропагандиста вместе с представителем "Росатома" и заставили персонал пропустить их к блочному щиту управления одним из реакторов.

"Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина направит соответствующую ноту о преступных действиях оккупантов в международные органы по атомной безопасности.

Как сообщалось ранее, 4 марта оккупанты захватили Энергодар и расположенную возле города Запорожскую АЭС.

А в средине мая российский вице-премьер сделал заявление о том, что оккупанты якобы хотят использовать ее для поставок энергии в россию. Однако в Энергоатоме после этого заявили, что сделать это невозможно, а если подобные попытки будут предприняты, то это будет считаться актом ядерного терроризма.