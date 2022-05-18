В россии захотели "продавать" Украине электричество из Запорожской АЭС - ответ "Укрэнерго"
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В Украине отреагировали на планы россиян по Запорожской АЭС
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сделал заявление о том, что оккупированная Запорожская АЭС в Энергодаре "будет работать на россию", однако готова за деньги поставлять энергию Украине. Это заявления прокомментировали в "Укрэнерго", напомнив, что российские угрозы неосуществимы физически.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, там указали на три основных момента относительно неосуществимости подобного замысла:
- Запорожская АЭС является частью украинской энергосети, которая находится под контролем украинских специалистов;
- украинская энергосистема не имеет физических связей с россией, а потому не может поставлять туда электричество;
- любые изменения в работе ЗАЭС будут являться фактом ядерного терроризма, за который россия будет нести ответственность со всеми последствиями.
"Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от россии и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность", — сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" считают, что такие заявления от представителей российских властей имеют лишь одну цель — сорвать переговоры с ЕС об экспорте энергии из Украины.
Как сообщалось ранее, оккупанты в Энергодаре, где расположена ЗАЭС, получили указание готовить город к проведению т.н. "референдума".
Вместе с тем в оккупированном Мелитополе пропагандисты начали работать на "полную мощность" и запустили в город "шептунов", которые распространяют сообщения о том, что Украина якобы "сдала" город и другие пророссийские месседжи.