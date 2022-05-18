У росії захотіли "продавати" Україні електрику із Запорізької АЕС — відповідь "Укренерго"

В Україні відреагували на плани росіян щодо Запорізької АЕС

Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін зробив заяву про те, що окупована Запорізька АЕС в Енергодарі "працюватиме на росію", проте готова за гроші постачати енергію Україні. Цю заяву прокоментували в "Укренерго", нагадавши, що російські загрози неможливі фізично.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, там вказали на три основні моменти щодо нездійсненності такого задуму:

Запорізька АЕС є частиною української енергомережі, яка перебуває під контролем українських спеціалістів;

українська енергосистема не має фізичних зв’язків із росією, а тому не може постачати туди електрику;

будь-які зміни в роботі ЗАЕС будуть фактом ядерного тероризму, за який росія нестиме відповідальність з усіма наслідками.

"Отже, оскільки українська мережа від’єднана від росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з харчуванням та обмежена мобільність", — сказано в повідомленні.

В "Укренерго" вважають, що такі заяви від представників російської влади мають лише одну мету — зірвати переговори з ЄС щодо експорту енергії з України.

Як повідомлялося раніше, окупанти в Енергодарі, де розташована ЗАЕС, отримали вказівку готувати місто до проведення т.зв. "референдуму".

Водночас в окупованому Мелітополі пропагандисти почали працювати на "повну потужність" та запустили до міста "шептунів", які поширюють повідомлення про те, що Україна нібито "здала" місто та інші проросійські меседжі.