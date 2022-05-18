Підключили "шептунів": окупанти почали активніше зомбувати людей у Мелітополі

Пропагандистська робота ведеться всіма можливими способами

У Запорізькій області російські військові продовжують працювати над тим, щоб захопити і контролювати якомога більше території. Для цього використовуються всі способи, у тому числі залякування, викрадення та проведення пропагандистських операцій з метою посіяти "зраду" та проросійські настрої в окремих містах.

Докладніше про це повідомили у нічному зведенні від пресслужби Запорізької ОВА, передає "Телеграф".

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За попередніми підрахунками, станом на вечір 17 травня у Запорізькій області було викрадено окупантами щонайменше 280 осіб із числа місцевих жителів. Більшість із них уже вдалося звільнити, проте ще 117 — перебувають у числі заручників. Повідомити про ймовірне викрадення та включити своїх рідних в обмінні списки можна за телефоном — 0 800 503 508.

Разом із цим в області активізувався інший вид психологічного тиску. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі привезені з росії "шептуни" починають працювати з городянами для поширення пропагандистських меседжів.

Людей намагаються переконати в тому, що українській владі не потрібний Мелітополь, що саме через те, що "місто кинули", не організовується евакуація чи не виплачуються зарплати. Також часто від таких пропагандистів можна почути, ніби саме українські політики "здали місто" російським військам. Окремою "червоною лінією" проходить меседж про імовірність початку бомбардувань від ЗСУ у разі їхнього приходу до міста.

"Звичайно, всі ці ворожі послання орієнтовані виключно на те, щоб мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками та перестали довіряти легітимній українській владі", — наголошують у Запорізькій ОВА.

При цьому Мелітополь продовжує чинити опір окупації. Наприклад, днями стало відомо про дуже вдалу роботу місцевих партизанів, яким вдалося ліквідувати кількох російських офіцерів.

Також "Телеграф" розповідав, як загалом зараз виглядає життя у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі. Окупанти продовжують роботу над "совєтизацією" міста, що, втім, виглядає дуже убого і не цікавить місцевих жителів.