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Життя в окупації. Мелітополь: окупанти наводять радянський "шик" та стягнули багато техніки

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни докорінно змінюють життя людей у Мелітополі Новина оновлена 17 травня 2022, 15:50
Росіяни докорінно змінюють життя людей у Мелітополі

Окупанти почуваються як удома, але це ненадовго

Мелітополь у Запорізькій області, відомий ще як черешнева столиця України, вже скоро три місяці як знаходиться в окупації, — росіяни наводять свої порядки і роз’їжджають містом на своїй техніці з символами "Z" і прапорами росії.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися свіжі фото та відео з місця подій.

Росіяни продовжують усіма можливими способами нагадувати українцям про часи СРСР — у місті "примарафетили" всі радянські пам’ятки.

Танк пофарбували та прикрасили до 9 травня
Танк пофарбували та прикрасили до 9 травня
Але людей це все одно мало цікавить
Але людей це все одно мало цікавить

Також по місту досі розвиваються червоні прапорці, що залишилися з 9 травня:

Однак людей, як і раніше, більше цікавить, де дістати готівку, — як ми писали раніше, у Мелітополі з нею дуже велика проблема.

Крім того, на вулицях Мелітополя зараз можна побачити дуже багато різної військової техніки окупантів, — вона їздить під прапорами рф і з символами агресії проти України.

Нагадаємо, що Мелітополь окупували в перші ж дні вторгнення, — він знаходиться між Кримом і тимчасово контрольованими рф районами Донбасу, через що має стратегічне значення для росії.

Україна не може зараз повернути контроль над Мелітополем та Херсоном, для цього потрібне важке озброєння. Але там є свої партизани.

Як повідомляв "Телеграф", все частіше у Мелітополі знаходять тіла вбитих окупантів.

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#Мелітополь #Репортаж #Окупація