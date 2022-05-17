Життя в окупації. Мелітополь: окупанти наводять радянський "шик" та стягнули багато техніки

Окупанти почуваються як удома, але це ненадовго

Мелітополь у Запорізькій області, відомий ще як черешнева столиця України, вже скоро три місяці як знаходиться в окупації, — росіяни наводять свої порядки і роз’їжджають містом на своїй техніці з символами "Z" і прапорами росії.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися свіжі фото та відео з місця подій.

Росіяни продовжують усіма можливими способами нагадувати українцям про часи СРСР — у місті "примарафетили" всі радянські пам’ятки.

Танк пофарбували та прикрасили до 9 травня

Але людей це все одно мало цікавить

Також по місту досі розвиваються червоні прапорці, що залишилися з 9 травня:

Однак людей, як і раніше, більше цікавить, де дістати готівку, — як ми писали раніше, у Мелітополі з нею дуже велика проблема.

Крім того, на вулицях Мелітополя зараз можна побачити дуже багато різної військової техніки окупантів, — вона їздить під прапорами рф і з символами агресії проти України.

Нагадаємо, що Мелітополь окупували в перші ж дні вторгнення, — він знаходиться між Кримом і тимчасово контрольованими рф районами Донбасу, через що має стратегічне значення для росії.

Україна не може зараз повернути контроль над Мелітополем та Херсоном, для цього потрібне важке озброєння. Але там є свої партизани.

Як повідомляв "Телеграф", все частіше у Мелітополі знаходять тіла вбитих окупантів.