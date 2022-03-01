У Мелітополі городяни голими руками намагалися зупинити бронетехніку окупантів

Хроніка окупації: порожні полиці, мародерство та спроба утримати місто "на плаву"

У Мелітополь Запорізької області російські окупанти зайшли увечері 25 лютого. Напередодні, 24 лютого, о 5:30 було здійснено наліт російської авіації на військовий аеродром на околиці міста – і атакували військово-транспортний літак Іл-76МД, який готувався до перебазування. Вдень російські військовослужбовці обстріляли аеродром. Є загиблий та поранені.

Наступного дня рашисти обстріляли будівлю СБУ, яка знаходиться у центрі міста. Скло вилетіло в сусідніх житлових будинках та магазинах. Але й наші в боргу не залишилися: "непрохані гості" кинули 4 своїх КамАЗи з речмішками, сухпаєм та медичними сумками. А ще лишили кілька літрів крові на асфальті.

Вибухи та перестрілки чулися протягом дня у різних районах міста. З того часу щодня через Мелітополь у північному напрямку – на Запоріжжя та у східному – на Бердянськ та Маріуполь – рухаються колони бронетехніки, марковані знаком Z.

Колони бронетехніки прямують у бік Бердянська та Маріуполя

1 березня на центральному міському майдані Перемоги біля пам’ятника Т.Г. Шевченку та флагштока із простріленим українським прапором відбувся мітинг, який організували священники християнських конфесій.

Акція-молитва за Україну на майдані Перемоги

Громадян прийшло небагато – досі не у всіх районах відновлено мобільний зв’язок, не працював інтернет, тому складно було узгоджувати дії. Мелітопольці разом помолилися за Україну, хором заспівали гімн.

На площі заспівали гімн

Хто хотів – міг висловитись, що привело їх сюди цього дня.

Мелітопольці пояснили, навіщо прийшли на площу

Дехто прямо згадував напрям, яким повинен попрямувати як російський військовий корабель, а й інші вояки недружньої країни.

Ці слова тепер можна знати навіть дітям

Люди тримали плакати зі словами "Мелітополь — це наша земля", "РуSSький окупант ІДИНАХ", абревіатурою викладена відповідь прикордонників з острова Зміїний: РВК ПН.

Місто в окупації, але не здається

Після цього мітингувальники вирушили до будівлі СБУ, де біля воріт стоїть вартовий із загарбників. І також кричали окупантам, щоб ті забиралися з території України. Ворожі військовослужбовці відкрили запобіжний вогонь. Побачивши на проспекті військову техніку з буквою Z, люди голими руками намагалися зупинити машину, били по склу автівки. А 67-річний мелітополець навіть ліг під колеса броньованого автомобіля. І знову пролунали попереджувальні постріли.

Живий щит проти бронетехніки

Буквально днями один літній мелітополець чистою російською недрукованою мовою пояснював загарбникам, що росіянам тут не місце й українці відстоюватимуть країну.

Свої триколори "неввічливі чоловічки" вивісили на кількох будинках (міськвиконкому, поліції, районній адміністрації та пожежній частині ДСНС), щоб російське телебачення повідало про те, нібито місто перейшло під владу так званих "визволителів".

Проте міський голова Іван Федоров залишається на робочому місці, координує дії соціальних та комунальних служб, разом зі Штабом щодо надання допомоги населенню та переселенцям під час особливого режиму, виходить із повідомленнями у прямий ефір.

Міський голова Іван Федоров виходить у прямий ефір

Місцева влада заявляє: "Місто не здане, місто окуповане!" та продовжує по можливості виконувати свої обов’язки. Місцеві жителі, у тому числі підприємці, доставляють до штабу продукти та необхідний одяг, ковдри. Також вирішуються питання щодо доставлення потрібних медикаментів.

За п’ять днів обстрілами зруйновано 31 будинок у приватному секторі, мешканцям цих будинків великі магазини допомогли будматеріалами.

З 25 лютого до лікарні невідкладних станів надійшло 24 особи з пораненнями, у тому числі й вогнепальними, різного ступеня тяжкості. У тому числі 3 дітей. 16 з тих, хто звернувся, були госпіталізовані — всі вони жителі Мелітополя.

Російських загарбників на вулицях без бронетехніки майже нема.

Ці люди прийшли нас "звільняти"

У місті з добровольців організовано патрульну службу, яка виходить на охорону міста, оскільки в перший же день окупації жорстокого розграбування зазнав не один десяток продуктових, промтоварних та ювелірних магазинів.

Причому в ганебних діях було помічено як сумнівних особистостей — якихось "тітушок", так і цілком собі респектабельних громадян.

Розграбований місцевими магазин мобільної техніки

Найпопулярнішим стало фото, на якому відомий у місті масажист тягне натренованими руками вкрадений з магазину товар — побутову техніку, а в зубах тримає… праску!

Один із заповзятливих городян

У місцевих пабликах городяни діляться побаченим. Наталя Бєліч: "Розумієте яка справа, не знаю, хто першим почав грабунок, але за ними полізли звичайні, "нормальні" люди. Бачила, як на вул. Шмідта грабували о 6 ранку. Кричу їм – як ви з цим жити будете? І одна на вигляд приємна і доглянута жінка, сідаючи у своє недешеве авто з пакетом каже: "Ой, дівчино, ви що така правильна?". У черзі в банкомат поряд зі мною стояли чоловіки, я до них: "Зупиніть, зробіть що-небудь", а вони: "Ми зараз самі туди підемо". Не маргінали, добре одягнені люди. У мене двоє дітей вдома та мама 82 роки, 3 літри води, у кишені 500 грн і я не лізу. Бл*ді".

Тих, хто зазіхнув на чуже добро, виставляють у соцмережі

Nadiia Drebot: "На мій погляд, частина людей була заздалегідь "підготовлена". Занадто всі в натовпі (я бачила на мікрорайоні десь 8 натовпів) були однаково одягнені. І вже до них підтягнулися статечні жінки, чоловіки, молоді люди".

Добровольці ловлять маргіналів, що забираються в під’їзди й магазинчики, та проводять з ними "виховну роботу", викладаючи фото і відео людей, що потрапили на грабунки в соцмережі.

Громадяни самоорганізовуються та ловлять грабіжників

Підприємці намагаються вивезти вцілілий товар у безпечне місце. Полиці магазинів швидко порожніють. Хтось накручує вдвічі-втричі ціни за продукти. Але є й такі, що продають необхідні людям продукти за собівартістю або навіть відпускають задарма.

У продуктові та аптеки черги по 200-250 осіб

І поки одні городяни переживають, що жодним чином не можуть перешкодити пересуванні техніки на схід, інші сумують, що не можуть закупитись продуктами на тривалий термін.

Порожніх полиць дедалі більше

Пресслужба ДСНС повідомила, що 28 лютого у Мелітополі внаслідок обстрілів пошкодження отримали понад 10 будинків на вулиці Бориса Михайлова (колишня Комінтерну). Люди не постраждали. Відео наслідків обстрілу поділилися у мережі місцеві жителі. Голос за кадром коментує: "Хлопці, ось ця х***я прилетіла до Мелітополя, у приватний сектор біля "Товарів для дому" — вулиця Комінтерну. Посікло уламками кілька будинків".

Така ракета прилетіла у двір приватного будинку

Городянин припускає, що ракета летіла в напрямку Запоріжжя.

Дивом ніхто не постраждав

"Я бачив, як вона падала, мені здалося, що це уламок літака", — прокоментував відео очевидець.

Пожежники рятувальної служби того ж дня на тій же вулиці й приблизно в той же час гасили відразу кілька автомобілів, що загорілися. Щоправда, уточнити, що спричинило пожежу, поки що не можуть.

У дворі згоріло 5 автомобілів

Попереду чергова ніч, потім день і ще невідомо скільки діб до визволення "Медового міста" — так з грецької перекладається Мелітополь. Мешканці вірять у швидку перемогу України.

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