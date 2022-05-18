Подключили "шептунов": оккупанты начали активнее зомбировать людей в Мелитополе

Пропагандистская работа ведется всеми возможными способами

В Запорожской области российские военные продолжают работать над тем, чтобы захватить и контролировать как можно больше территории. Для этого используются все способы, в том числе запугивание, похищения и проведение пропагандистских операций с целью посеять "зраду" и пророссийские настроения в отдельных городах.

Более подробно об этом сообщили в ночной сводке от пресс-службы Запорожской ОВА, передает "Телеграф".

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По предварительным подсчетам, на вечер 17 мая в Запорожской области было похищено оккупантами минимум 280 человек из числа местных жителей. Большую часть из них уже удалось освободить, однако еще 117 — находятся в числе заложников. Сообщить о вероятном похищении и включить своих родных в обменные списки можно по телефону — 0 800 503 508.

Вместе с этим в области активизировалась и другой вид психологического давления. К примеру, во временно оккупированном Мелитополе привезенные из рф "шептуны" начинают работать с горожанами для распространения пропагандистских месседжей.

Людей пытаются убедить в том, что украинским властям не нужен Мелитополь, что именно по причине "бросили" в городе не могут организовать эвакуацию или выплатить зарплаты. Также часто от таких пропагандистов можно услышать, будто бы именно украинские политики "сдали город" российским войскам. Отдельной "красной линией" проходит месседж о якобы начале бомбежек от ВСУ в случае их прихода в город.

"Конечно, все эти вражеские послания ориентированы исключительно на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимной украинской власти", — подчеркивают в Запорожской ОВА.

При этом Мелитополь продолжает сопротивляться оккупации. К примеру, на днях стало известно о весьма удачной работе местных партизан, которым удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных российских офицеров.

Также "Телеграф" рассказывал, как в целом сейчас выглядит жизнь во временно захваченном россиянами Мелитополе. Оккупанты продолжают работу над "советизацией" города, что, впрочем, выглядит весьма убого и не интересует местных жителей.