Жизнь в оккупации. Мелитополь: оккупанты наводят советский "шик" и стянули много техники

Оккупанты чувствуют себя как дома, но это ненадолго

Мелитополь в Запорожской области, известный еще как черешневая столица Украины, уже скоро три месяца как находится в оккупации, — россияне вовсю наводят свои порядки и разъезжают по городу на своей технике с символами "Z" и флагами россии.

В распоряжении "Телеграфа" оказались свежие фото и видео с места событий.

Россияне продолжают всеми возможными способами напоминать украинцам о временах СССР, — в городе "примарафетили" все советские памятки.

Танк покрасили и украсили к 9 мая

Но людей он все равно мало интересует

Также по городу до сих пор развиваются красные флажки, оставшиеся с 9 мая:

Однако людей по-прежнему больше интересует, где достать наличку, — как мы писали ранее, в Мелитополе с наличными деньгами очень большая проблема.

Кроме того, на улицах Мелитополя сейчас можно увидеть очень много самой разной военной техники оккупантов, — она ездит под флагами рф и с символами агрессии против Украины.

Напомним, что Мелитополь оккупировали в первые же дни вторжения, — он лежит между Крымом и временно контролируемыми рф районами Донбасса, из-за чего имеет стратегическое значение для россии.

Украина не может сейчас вернуть контроль над Мелитополем и Херсоном, для этого нужно тяжелое вооружение. Однако там есть свои партизаны.

Как сообщал "Телеграф", все чаще в Мелитополе находят тела убитых оккупантов.