Жизнь в оккупации. Мелитополь: люди рискуют и стоят в бешеных очередях ради налички

В городе есть топливо и продукты, но их не за что покупать

В то время как на вольной территории Украины ощущается нехватка автомобильного топлива, в Мелитополе Запорожской области, оккупированном россиянами с 25 февраля, бензина и дизтоплива в достатке – его завозят из Крыма. Зато с наличными деньгами – беда: все купюры горожане выгребли из банкоматов в самые первые дни русско-украинской войны. К тому же, закрылись практически все украинские банки, ведь завезти с "Большой земли" наличку через блокпосты оккупантов нереально. Невозможно получить деньги и на почте — месяц назад в Мелитополе "орки" ограбили одно из отделений "Укрпочты", похитили почти 3 млн гривен, которые должны были пойти на пенсии, соцвыплаты и зарплату. Почта в городе не работает.

О том, как мелитопольцы выходят из этой ситуации, "Телеграфу" рассказал местный житель Владимир, попросивший не указывать его фамилию.

"В первые дни вообще было все ужасно – люди кинулись скупать продукты и товары первой необходимости, но так как большинство граждан привыкло рассчитываться платежными карточками, то налички на руках было немного, — вспоминает Владимир. — Но и банковской картой рассчитаться оказалось невозможно, потому что сетевых и крупных магазинов не осталось, они прекратили работу сразу же или распродав имеющийся товар, а в частных торговых точках, на рынках и в сфере услуг продавцы предпочитают виртуальным суммам реальные дензнаки. Да и не было там платежных терминалов".

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По словам мужчины, кое-кто соглашался принимать оплату через перевод средств, но на Мелитопольщине уже не раз пропадали мобильная связь и интернет, и в таком случае рассчитаться за товар безналом не удавалось. А если удавалось, тогда за такую возможность к итоговой цене предприниматели… приплюсовывали 5-7% "комиссии".

И все же это было выгоднее, чем обналичивать средства под 10-20% у дельцов, наладивших доставку налички из Запорожья по согласованию с оккупантами и за "мзду" им же.

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"Затем свои услуги предложил один из малоприметных банков – надо было только оформить у них карту и перевести на нее деньги с имеющейся карты, например, "Ощадбанка" или "Приватбанка". За обналичку также брали определенный процент, но зато таким образом умерили аппетиты дельцов. Теперь в таких точках обналичивают под 5-7%, а очень большие суммы даже под 3-4%".

В Мелитополе остается работать центральное отделение "Приватбанка" и несколько его филиалов.

У отделения настоящее столпотворение

"Первое время, — говорит мелитополец, — там творилось столпотворение, народ брал двери штурмом! Куда уж там было пробиться бабулькам-пенсионеркам? Люди записывались в очередь, знаю, что у некоторых номера были и 7 тысяч с лишним, и даже 16 тысяч. Каждый день банк мог выдавать только какое-то количество средств, в зависимости от того, сколько средств к ним поступало – вероятно, все-таки, от местных предпринимателей? На самом деле, мне, да и многим другим людям непонятно, откуда деньги в Приватбанке, если и почти все производство остановлено, и организации не работают, то есть, привычного оборота средств нет, да и наличка оседает в карманах. Но выяснить это не у кого, не будешь же в самом банке спрашивать – еще вызовут полицию, точнее, милицию от "новой власти", и упекут в каталажку за любопытство".

Люди готовы стоять в огромных очередях ради наличных

Владимир говорит, что в разное время "Приват" обналичивал разные суммы владельцам своих (и только своих) карт, было и по 10 тысяч гривен, и по 2 тысячи, и по 5.

"Затем очереди упорядочили. Теперь записывают на получение денег только раз в неделю, по средам, но и не каждую среду. Опять-таки, записывают только тысячу человек. Но получить деньги одному человеку можно с двух разных счетов (карточек). Дважды в день снять деньги тоже нельзя, во-первых, на входе тебя из списка вычеркивают, а если записался под другой фамилией, то тогда уже в кассе карточку заблокируют".

Страдать приходится и пожилым

Примечательно, что в одну и ту же очередь мелитопольцы вынуждены записываться дважды – сначала получить просто номер, а потом уже их зарегистрируют в ведомости с фамилией. Паспорт при этом не требуется.

"Так вот, первая очередь формируется еще ночью! Охранники "Привата" даже шутят, что можно домой не уходить, а сразу оставаться и ждать записи, — объясняет схему собеседник. — Но у нас в городе с 8 часов вечера и до 6-ти утра длится комендантский час. И по улицам ездят патрули. Однако по средам горожане, рискуя быть задержанными и доставленными в комендатуру в качестве "партизан", нарушают комендантский час. С разных концов города под покровом ночи они идут или едут на велосипедах к центральному офису банка, чтобы получить заветный номерок. Точнее, многие сразу берут несколько номеров в расчете на близких, друзей и соседей. Смотрите, я в эту среду пришел в 4 часа утра и передо мной уже записались более 150 человек! А тот, кто добрался сюда в 2 часа ночи, был то ли 105-м, то ли 115-м. К 6-ти часам здесь уже были шестисотые номера. Номера ручкой записывают – кто на бумажке, а в основном – себе на руке, чтобы не забыть и не спутаться. А затем надо сюда вновь прийти к 9-ти часам, когда начнут записывать в ведомость, встать в очередь по этому номеру и отстоять еще часа три, не меньше".

Номер очереди для "удобства" многие записывают прямо на руке

В отдельные дни собирались многотысячные очереди

Но на этом мучения не кончаются. После этого надо будет 2-3 раза в неделю навещать центральный офис, точнее, приходить к его входу, у которого стоит охранник банка и периодически зачитывает список с фамилиями. Точнее, выясняет, обладатели каких номерков пришли и есть ли им смысл пристраиваться в очередь ко входу. Иногда к полудню деньги в кассе уже заканчиваются и горожане возвращаются домой несолоно хлебавши. Или система может зависнуть, или связь прерваться. Даже в таком случае люди не спешат расходиться, тая надежду, что вдруг система заработает…

Есть и параллельная очередь – но уже к специалистам, в основном, это пенсионеры, которые ранее получали выплаты в отделениях "Ощадбанка" и "Укрпочты", и теперь могут оформить в "Приватбанке" виртуальные карточки. За многих пожилых людей приходят их молодые родственники, потому что выстоять несколько часов старикам невмочь.

"А бывает так – уже и очередь подошла, можно б было снять зарплату, а она на счет еще не поступила. Тогда люди сами договариваются, меняются номерами, потому что спустя некоторое время очередь с определенной даты аннулируется. Но самое обидное, что полученные деньги – будь то зарплата бюджетников, работников коммунальной сферы или пенсия, слишком быстро заканчиваются, ведь все товары с началом войны и оккупации взлетели в цене в 3-4 раза" – с горечью констатирует мелитополец.