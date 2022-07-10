Окупанти влаштували провокацію на Запорізькій АЕС: беруть участь військові та пропагандисти

Росіяни вдалися до чергових провокацій на атомному об’єкті

Окупанти в Енергодарі під дулами автоматів змусили керівництво Запорізької АЕС допустити російських пропагандистів до приміщень з обмеженим доступом.

Як повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом", окупанти привезли на атомну електростанцію відомого російського блогера пропагандиста разом із представником "Росатому" і змусили персонал пропустити їх до блокового щита управління одним із реакторів.

"Незважаючи на зусилля російських покидьків, ЗАЕС залишається у сфері управління НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Україна направить відповідну ноту про злочинні дії окупантів у міжнародні органи з атомної безпеки.

Як повідомлялося раніше, 4 березня окупанти захопили Енергодар і розташовану біля міста Запорізьку АЕС.

А в середині травня російський віцепрем’єр зробив заяву про те, що окупанти нібито хочуть використати її для постачання енергії до росії. Однак в Енергоатомі після цього заявили, що зробити це неможливо, а якщо такі спроби будуть зроблені, то це вважатиметься актом ядерного тероризму.