Окупанти зазнали втрат біля Запорізької АЕС: місцеві говорять про удар безпілотника

Біля Запорізької АЕС окупантів "поменшало"

Росіяни зазнали втрат неподалік від території тимчасово окупованої Запорізької АЕС, де вони напередодні розгорнули ракетні комплекси, що не на жарт їх сполохало.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі мер Енергодара Дмитро Орлов, відомо, що вдень до міської лікарні було доставлено дев’ятьох окупантів з пораненнями різного ступеня тяжкості. Один із них у тяжкому стані одразу потрапив у реанімацію.

Орлов також зазначив, що є і загиблі росіяни, але їхня точна кількість поки невідома. Він не став говорити про причини, чому окупантів раптово "поменшало", проте зазначив, що після цього вони серйозно переполошилися.

"Зараз можемо додати тільки, що орки злякалися настільки, що в паніці бігали територією станції, довго заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти один одного. У результаті людей відпустили", — додав він.

За словами міського голови, окупанти продовжують шукати відповідальних і починають здогадуватися, що обстріл сусідніх населених пунктів з території АЕС не залишиться безкарним.

За даними джерел "Телеграфа" в Енергодарі, за позиціями росіян у місті було завдано ударів з БПЛА.

"Телеграф" також направив запит до "Енергоатому" щодо цієї ситуації, проте відповіді поки не надійшло.

Як повідомлялося раніше, нещодавно окупанти влаштували провокацію на АЕС, і під дулами автоматів змусили персонал пропустити російських пропагандистів до заборонених до відвідин приміщень.