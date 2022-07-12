Окупанти вже готують Мелітополь до "референдуму": фото

У місті почали з’являтися білборди зі словами російського диктатора

Окупанти в Мелітополі (Запорізька область) готують місто до т.зв. "референдуму", роздаючи місцевим жителям свої паспорти і не лише.

Як видно на фото, яке "Телеграфу" передали місцеві жителі, про підготовку до "референдуму" також можуть свідчити нові білборди зі словами російського диктатора володимира путіна.

"Тільки від людей, які там живуть, залежатиме їхнє майбутнє. І ми будемо з повагою ставитись до будь-якого їхнього вибору", — написано на плакаті.

Як повідомлялося раніше, розмови про те, що росіяни мають намір проводити так звані "референдуми", ведуться чи не з перших місяців вторгнення. На початку літа росіяни почали у прискореному темпі роздавати свої паспорти місцевому населенню на окупованих територіях, у Мелітополі "урочиста церемонія" з видачі перших російських документів пройшла 11 червня.

Крім того, на вулицях міста вже можна помітити автомобілі з номерами "Таврійської губернії", що свідчить про плани окупантів об’єднати захоплені області півдня України в нову територіальну освіту та приєднати до росії.

Ситуацію також посилює те, що окупанти активно перевозять у захоплені міста свої сім’ї, які раніше проживали в депресивних регіонах на Далекому Сході.