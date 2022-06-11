Проти всіх норм: росія пішла на новий злочин у Херсонській та Запорізькій областях

росія почала паспортизацію на окупованих територіях

Після підписання нахабного указу кривавим російським лідером путіним щодо спрощеної системи отримання громадянства для жителів українського півдня, у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні жителям почали видавати російські паспорти.

Про це повідомив член головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. За його словами, у Мелітополі відбулася "урочиста церемонія видачі перших російських паспортів", — пишуть росЗМІ.

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Відзначимо, що раніше Рогов стверджував, що станом на 6 червня, документи на отримання російського громадянства подали вже понад 70 тисяч жителів окупованого півдня.

Також варто додати, що російське громадянство та документи, які це підтверджують також отримали вже 25 жителів міста Херсон. Серед них і призначений росіянами "глава адміністрації Херсонської області" Володимир Сальдо.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що депортованих до росії жителів окупованих українських міст та селищ у рф примушують свідчити проти військовослужбовців зі Збройних сил України, а також примусово закликають отримувати російське громадянство.