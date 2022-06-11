У Мелітополі дедалі більше машин із номерами "Таврійської губернії": що це взагалі означає

російські військові намагаються довести свій вплив на окупованих територіях завдяки нав'язуванню своєї ідеології місцевим жителям

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, що в Запорізькій області, на вулицях побільшало автомобілів із номерами, на яких зазначено символ російської імперії. Зокрема, на номерних знаках авто зображено герб 1811 року з написом "TVR", що є прямою відсилкою до Таврійської губернії. Вочевидь, таким чином, російські військові намагаються довести свій вплив на цій території і нав’язати свою символіку місцевим жителям.

Кореспондентові "Телеграфу" вдалося зробити кілька "свіжих" фото із транспортними засобами, які їздять по окупованому місту зі старими "таврійськими" номерами. Це свідчить про те, що російські загарбники мають на меті в подальшому все ж оголосити територію окупованого Запоріжжя губернією, проте очікують остаточної команди з кремля.

Окупанти ставлять на номери авто імперські символи

На нових номерних знаках окупантів замість українського прапора зображено герб Запоріжжя за зразком 1811 року, а замість букв "UA" вказуються букви "TVR", що є прямим посиланням на Таврійську губернію.

Номерні знаки для автомобілів з гербом 1811 року та написом TVR

Згідно з останніми відомостями, росія планує об'єднати захоплені українські міста в один федеральний округ, тож номерні знаки часів російської імперії місцеві погоджуються розміщувати на своїх автівках, аби окупанти їх менше чіпали.

Окрім того, відомо, що по вулицях Мелітополя постійно їздить російська військова техніка. Також за так званим "порядком" слідкують прокремлівські даїшники.

На вулицях міста їздить військова техніка і з`явилися даїшники

Відзначимо, що у 1802-1921 роках Таврійська губернія перебувала у складі російської імперії. Вона охоплювала територію Криму, а також Запорізької та Херсонської областей аж до лінії Дніпра.

Варто нагадати, що раніше на вулицях Мелітополя російські загарбники розмістили банери до 220-річчя створення Таврійської губернії, адже саме у ці роки до її складу входив і Мелітопольський повіт.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що, крім Запорізької області, окупанти планують приєднати Херсонщину до Криму і включити до складу російської федерації як "Таврійську губернію". Ще за імперських часів адміністративний центр Херсонської губернії знаходився у Сімферополі, тож саме це в подальшому й може спробувати відродити рф просто по зверненню так званого тимчасового "керівництва".