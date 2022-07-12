Оккупанты уже готовят Мелитополь к "референдуму": фото

В городе начали появляться билборды со словами российского диктатора

Оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) вовсю готовят город к т.н. "референдуму", раздавая местным жителям свои паспорта и не только.

Как видно на фото, которое "Телеграфу" передали местные жители, о подготовке к "референдуму" могут свидетельствовать появившиеся билборды со словами российского диктатора владимира путина.

"Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору", — написано на плакате.

Как сообщалось ранее, разговоры о том, что россияне намерены проводить так называемые "референдумы" ведутся чуть ли не с первых месяцев вторжения. В начале лета россияне начали в ускоренном темпе раздавать свои паспорта местному населению на оккупированных территориях, в Мелитополе "торжественная церемония" по выдаче первых российских документов прошла 11 июня.

Кроме того, на улицах города уже можно заметить автомобили с номерами некой "Таврической губернии", что свидетельствует о планах оккупантов объединить захваченные области юга Украины в новое территориальное образование и присоединить к россии.

Ситуацию также усугубляет то, что оккупанты активно перевозят в захваченные города свои семьи, которые до этого проживали в депрессивных регионах на Дальнем Востоке.