Укр

Против всех норм: россия пошла на новое преступление в Херсонской и Запорожской областях

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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На юге Украины стартовала выдача паспортов рф Новость обновлена 11 июня 2022, 12:28
На юге Украины стартовала выдача паспортов рф

россия начала паспортизацию на оккупированных территориях

После подписания наглого указа кровавым российским лидером путиным насчет упрощенной системы получения гражданства для жителей украинского юга, во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне жителям начали выдавать российские паспорта.

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в Мелитополе уже состоялась "торжественная церемония выдачи первых российских паспортов", — пишут росСМИ.

Отметим, что ранее Рогов утверждал, что на 6 июня документы на получение российского гражданства подали уже более 70 тысяч жителей оккупированного юга.

Также стоит добавить, что российское гражданство и подтверждающие это документы также получили уже 25 жителей города Херсон. Среди них и назначенный россиянами "глава администрации Херсонской области" Владимир Сальдо.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что депортированных в россию жителей оккупированных украинских городов и поселков в рф заставляют свидетельствовать против военнослужащих из Вооруженных сил Украины, а также принудительно призывают получать российское гражданство.

Теги:
#Херсон #Паспорт #Гражданство #Мелитополь