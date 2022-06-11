Против всех норм: россия пошла на новое преступление в Херсонской и Запорожской областях
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россия начала паспортизацию на оккупированных территориях
После подписания наглого указа кровавым российским лидером путиным насчет упрощенной системы получения гражданства для жителей украинского юга, во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне жителям начали выдавать российские паспорта.
Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в Мелитополе уже состоялась "торжественная церемония выдачи первых российских паспортов", — пишут росСМИ.
Отметим, что ранее Рогов утверждал, что на 6 июня документы на получение российского гражданства подали уже более 70 тысяч жителей оккупированного юга.
Также стоит добавить, что российское гражданство и подтверждающие это документы также получили уже 25 жителей города Херсон. Среди них и назначенный россиянами "глава администрации Херсонской области" Владимир Сальдо.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что депортированных в россию жителей оккупированных украинских городов и поселков в рф заставляют свидетельствовать против военнослужащих из Вооруженных сил Украины, а также принудительно призывают получать российское гражданство.