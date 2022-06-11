В Мелитополе все больше машин с номерами "Таврической губернии": что это вообще значит

российские военные пытаются доказать свое влияние на оккупированных территориях благодаря навязыванию своей идеологии местным жителям

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе, что в Запорожской области, на улицах увеличилось количество автомобилей с номерами, на которых указан символ российской империи. В частности, на номерных знаках авто изображен герб 1811 с надписью "TVR", которая является прямой отсылкой в Таврическую губернию. Очевидно, таким образом российские военные пытаются доказать свое влияние на этой территории и навязать свою символику местным жителям.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать несколько "свежих" фото с транспортными средствами, которые ездят по оккупированному городу со старыми "таврическими" номерами. Это свидетельствует о том, что российские захватчики преследуют цель в дальнейшем все же объявить территорию оккупированного Запорожья губернией, однако ожидают окончательной команды из кремля.

Кафиры ставят на номера авто имперские символы

На новых номерных знаках оккупантов вместо украинского флага изображен герб Запорожья по образцу 1811 года, а вместо букв "UA" указываются буквы "TVR", являющиеся прямой отсылкой на Таврическую губернию.

Номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR

Согласно последним сведениям, россия планирует объединить захваченные украинские города в один федеральный округ, так что номерные знаки времен российской империи местные соглашаются размещать на своих автомобилях, чтобы захватчики их меньше трогали.

Кроме того, известно, что на улицах Мелитополя постоянно ездит российская военная техника. Также за так называемым "порядком" следят прокремлевские гаишники.

На улицах города ездит военная техника и появились гаишники

Отметим, что в 1802-1921 годах Таврическая губерния находилась в составе русской империи. Она охватывала территорию Крыма, а также Запорожскую и Херсонскую области вплоть до линии Днепра.

Стоит напомнить, что раньше на улицах Мелитополя российские захватчики разместили баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, ведь именно в эти годы в ее состав входил и Мелитопольский уезд.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что кроме Запорожской области оккупанты планируют присоединить Херсонщину к Крыму и включить в состав российской федерации как "Таврическую губернию". Еще в имперские времена административный центр Херсонской губернии находился в Симферополе, поэтому именно это в дальнейшем и может попытаться возродить РФ просто по обращению так называемого временного "руководства".