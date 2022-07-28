путін не передумав: Блінкен пояснив плани росії на окуповані території

Псевдоголосування можуть використовувати для надання захопленню ореолу законності

росія хоче провести "референдуми" та анексувати окуповані території України. Росіяни при цьому такі плани заперечують, заявляючи, що це є місцева ініціатива. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія планує використати сценарій 2014 року.

Про це повідомляє "Укрінформ". Дані США ґрунтуються на інформації від американської розвідки та з відкритих джерел. Блінкен зазначив, що результати псевдореферендумів росія використовує, щоб легітимізувати анексію.

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Чиновник також зазначив, що на окупованих територіях обмежують для українців ТБ та інтернет, а також примушують отримати російські паспорти. Блінкен нагадав, що силова анексія суперечить Статуту ООН і закликав світ відреагувати, щоб дати росії зрозуміти, що тактика не спрацює.

У Запорізькій області вже розпочато підготовку до такого псевдоволевиявлення — окупаційна влада оголосила про створення виборчкомів та анонсувала голосування на осінь 2022 року. Фейкові референдуми можуть бути приурочені до 11 вересня — дати виборів у росії. Дату частково підтверджують місцеві колаборанти.