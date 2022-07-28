путін не передумав: Блінкен пояснив плани росії на окуповані території
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 76
Псевдоголосування можуть використовувати для надання захопленню ореолу законності
росія хоче провести "референдуми" та анексувати окуповані території України. Росіяни при цьому такі плани заперечують, заявляючи, що це є місцева ініціатива. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія планує використати сценарій 2014 року.
Про це повідомляє "Укрінформ". Дані США ґрунтуються на інформації від американської розвідки та з відкритих джерел. Блінкен зазначив, що результати псевдореферендумів росія використовує, щоб легітимізувати анексію.
Чиновник також зазначив, що на окупованих територіях обмежують для українців ТБ та інтернет, а також примушують отримати російські паспорти. Блінкен нагадав, що силова анексія суперечить Статуту ООН і закликав світ відреагувати, щоб дати росії зрозуміти, що тактика не спрацює.
У Запорізькій області вже розпочато підготовку до такого псевдоволевиявлення — окупаційна влада оголосила про створення виборчкомів та анонсувала голосування на осінь 2022 року. Фейкові референдуми можуть бути приурочені до 11 вересня — дати виборів у росії. Дату частково підтверджують місцеві колаборанти.