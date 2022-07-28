путин не передумал: Блинкен объяснил планы россии на оккупированные территории

Псевдоголосования могут использовать для придания захвату ореола законности

россия хочет провести "референдумы" и аннексировать оккупированные территории Украины. Россияне при этом такие планы отрицают, заявляя, что это местная инициатива. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия планирует использовать сценарий 2014 года.

Об этом сообщает "Укринформ". Данные США основываются на информации от американской разведки и из открытых источников. Блинкен отметил, что результаты псевдореферендумов россия использует, чтобы легитимизировать аннексию.

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Чиновник также отметил, что на оккупированных территориях ограничивают для украинцев ТВ и интернет, а также принуждают к получению российских паспортов. Блинкен напомнил, что силовая аннексия противоречит Уставу ООН и призвал мир отреагировать, чтобы дать россии понять, что тактика не сработает.

В Запорожской области уже начата подготовка к такому псевдоволеизъявлению — оккупационные власти объявили о создании избиркомов и анонсировали голосование на осень 2022 года. Фейковые референдумы могут быть приурочены к 11 сентября — дате выборов в россии. Дату частично подтверждают местные коллаборанты.