Оккупанты сообщили, когда хотят провести "референдум" в Запорожской области

В некоторых городах уже даже началась подготовка к незаконному голосованию

Российские оккупанты не теряют надежд на присоединение к составу государства-агрессора территорий Запорожской области, которая частично оккупирована ими. В планах россиян проведение так называемого "референдума" о вхождении в состав рф.

Как передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", об этом заявил предатель Украины и коллаборант владимир рогов, который сейчас входит в администрацию области.

По словам рогова, так называемый "референдум" на оккупированных территориях Запорожской области они намерены провести в сентябре этого года.

"Референдум о вхождении Запорожской области в состав россии будет проведен в начале осени, вероятно, в первую половину сентября", – уточнил он.

Напомним, что оккупанты заговорили о проведении "референдума" и в Херсонской области, которую почти месяц держат без связи и накачивают кремлевской пропагандой, чтобы отделить от Украины. О начале подготовки незаконного плебисцита заявил местный коллаборант, так называемый заместитель председателя областной "военно-гражданской администрации" кирилл стремоусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к так называемому "референдуму" начали готовить и украинский Мелитополь — во временно оккупированном городе начали массово выдавать российские паспорта, а на улицах появились соответствующие билборды.