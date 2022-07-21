Кремль хочет ускорить "референдумы" в Запорожской и Херсонской областях: стала известна дата

Контролем этого вопроса занимается Сергей Кириенко, которого называют "преемником" кровавого диктатора

Кремлевская верхушка во главе с кровавым диктатором владимиром путиным стремится организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях как можно скорее. Дедлайном называют дату 15 сентября.

Такую информацию со ссылкой на источники обнародовал Bloomberg. При этом отмечается, что так называемые оккупационные власти регионов готовятся к псевдоголосованию очень активно.

По информации источников, управлением этих процессов занимается первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В том числе, он посещает временно оккупированные территории Украины и пытается контролировать подготовку к "референдумам".

Как отмечает Bloomberg, несмотря на активную подготовку к захвату украинских территорий, Кремль продолжает исключать любые намерения по проведению незаконного голосования. А бурную деятельность россиянам объясняют решением "освобожденных территорий" — иными словами, местных коллаборантов, которыми полностью управляет кремль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к так называемому "референдуму" начали готовить и украинский Мелитополь — во временно оккупированном городе начали массово выдавать российские паспорта, а на улицах появились соответствующие билборды.