Контролем цього питання займається Сергій Кирієнко, якого називають "наступником" кривавого диктатора

Кремлівська верхівка на чолі з кривавим диктатором володимиром путіним прагне організувати так звані "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях як можна швидше. Дедлайном називають дату 15 вересня.

Таку інформацію з посиланням на джерела оприлюднив Bloomberg. При цьому зазначається, що так звана окупаційна влада регіонів готується до псевдоголосування дуже активно.

За інформацією джерел, керуванням цих процесів займається перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. В тому числі він відвідує тимчасово окуповані території України й намагається контролювати підготовку до "референдумів".

Як зазначає Bloomberg, попри активну підготовку до захоплення українських територій, Кремль продовжує відкидати будь-які наміри щодо проведення незаконного голосування. А бурхливу діяльність росіянам пояснюють рішенням "звільнених територій" — іншими словами, місцевих колаборантів, якими повністю керує кремль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до так званого "референдуму" почали готувати й український Мелітополь — в тимчасово окупованому місті почали масово видавати російські паспорти, а на вулицях з'явилися відповідні білборди.