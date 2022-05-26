"Залізний солдат" і сектант: названий ймовірний наступник путіна

Минуле Кирієнка може зіграти з ним злий жарт, адже він був прибічником саєнтології

Найімовірнішим наступником кривавого диктатора володимира путіна, який може бути хворий на рак, називають чинного главу уряду Сергія Кирієнка. І у політологів є одразу декілька причин так вважати.

Про це розповів ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю виданню "Новое время".

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За словами колишнього російського депутата, Кирієнко може змінити путіна тому, що він перебуває під протекторатом Юрія Ковальчука (близького соратника путіна), який свого часу просунув чинного міністра оборони Сергія Шойгу. Всі троє входять в один силовий блок, до якого також належить і Микола Патрушев — його, до речі, також розглядали як заміну путіну.

"Кирієнко відповідає за нові, відносно молоді кадри, наприклад, підбирає і розставляє губернаторів. Він кермує виборами і з останніми добре впорався: повністю зруйнував усі плани несистемної опозиції та саму несистемну опозицію. Тобто, на цей час путін бачить у Кирієнкові дуже ефективного менеджера, який поєднує величезну працездатність з умінням триматися в тіні, вмінням чекати, проходити через глибокі кризи, як криза 1998 року, коли ми вперше всі про Кирієнка [тоді став прем'єром РФ] почули. Він і для силовиків свій. І що ще дуже важливо, що він все одно має такий ліберальний флер", — зазначив Ілля Пономарьов.

Імідж "залізного воїна"

Риторика Кирієнка, як зазначили журналісти, змінилася за останній час — саме він відкривав один з пропагандистських пам'ятників бабусі з прапором СРСР, говорив про нацистів в Україні та повністю повторював тези кривавого диктатора володимира путіна.

За словами Пономарьова, таким чином намагається довести чинному російському президенту, що все зробить, "як треба".

"Він же як робот: реально дуже працездатний, працює по 20 годин на добу. Такий залізний воїн", — зазначив колишній депутат Держдуми.

Кирієнко — "сектант"?

Як зазначив Пономарьов, у російської влади є на Кирієнка своєрідний компромат. Адже він був прибічником саєнтології — релігійно-філософського руху, заснованого американським фантастом Роном Хаббардом у 1950-х. Саме це може зіграти з ним злий жарт, адже більшість росіян називають такі релігії "сектами" і вороже до них ставляться.

"Слово "сектант" в Росії має негативне забарвлення. Президент РФ, який сповідує щось незрозуміле та ще й західне, американське — це велике питання. Скільки разів на російському телебаченні любили наголошувати, що у нас [екс-глава Радбезу Олександр] Турчинов — баптист, "кривавий пастор". Це все розкручувалося сильно, бо слово "сектант" лякає росіян. Сам Кирієнко давно вже офіційно не є прихильником саєнтологів, він офіційно православний. Але ми пам’ятаємо і будь-якої миті хтось може витягнути, організувати сильну піар-кампанію, здатну підірвати його політичну позицію", — резюмував колишній російський депутат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заміну путіну почали шукати на фоні чуток про те, що російський диктатор серйозно хворий. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович також говорив, що путін хворий на онкологію і знаходиться на "хімії", про що може свідчити той факт, що він уникає людей при особистих зустрічах.