"Железный солдат" и сектант: назван вероятный преемник путина

Прошлое Кириенко может сыграть с ним злую шутку, ведь он был сторонником саентологии

Вероятнейшим преемником кровавого диктатора владимира путина, который может быть болен раком, называют действующего главу правительства Сергея Кириенко. И у политологов есть сразу несколько причин так считать.

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью изданию "Новое время".

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По словам бывшего российского депутата, Кириенко может сменить путина потому, что он находится под протекторатом Юрия Ковальчука (близкого соратника путина), который в свое время продвинул действующего министра обороны Сергея Шойгу. Все трое входят в один силовой блок, к которому также принадлежит и Николай Патрушев – его, кстати, тоже рассматривали как замену путина.

"Кириенко отвечает за новые, относительно молодые кадры, например, подбирает и расставляет губернаторов. Он управляет выборами и с последними хорошо справился: полностью разрушил все планы несистемной оппозиции и саму несистемную оппозицию. То есть, на это время путин видит в Кириенко очень эффективного менеджера, который объединяет огромную работоспособность с умением держаться в тени, умением ждать, проходить через глубокие кризисы, как кризис 1998 года, когда мы впервые все о Кириенко услышали, он и для силовиков свой. И что еще очень важно, что у него все равно такой либеральный флер", — отметил Илья Пономарев.

Имидж "железного воина"

Риторика Кириенко, как отметили журналисты, изменилась за последнее время — именно он открывал один из пропагандистских памятников бабушке с флагом СССР, говорил о нацистах в Украине и полностью повторял тезисы кровавого диктатора Владимира Путина.

По словам Пономарева, таким образом пытается доказать действующему российскому президенту, что все сделает, "как надо".

"Он как робот: реально очень работоспособный, работает по 20 часов в сутки. Такой железный воин", — отметил бывший депутат Госдумы.

Кириенко – "сектант"?

Как отметил Пономарев, у российских властей есть на Кириенко своеобразный компромат. Он был сторонником саентологии — религиозно-философского движения, основанного американским фантастом Роном Габбардом в 1950-х. Именно это может сыграть с ним злую шутку, ведь большинство россиян называют такие религии "сектами" и враждебно к ним относятся.

"Слово "сектант" в россии имеет отрицательную окраску. Президент рф, исповедующий что-то непонятное да еще западное, американское — это большой вопрос. Сколько раз на российском телевидении любили подчеркивать, что у нас [экс-глава Совбеза Александр] Турчинов — баптист, "кровавый пастор". Это все раскручивалось сильно, потому что слово "сектант" пугает россиян. Сам Кириенко давно уже официально не является сторонником саентологов, он официально православный. Но мы помним и в любой момент кто-то может вытащить, организовать сильную пиар-кампанию, способную взорвать его политическую позицию", — резюмировал бывший российский депутат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что замену путину начали искать на фоне слухов о том, что российский диктатор серьезно болен. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также говорил, что пути болен онкологией и находится на "химии", о чем может свидетельствовать тот факт, что он избегает людей при личных встречах.