У путина был рак: знаменитый режиссер сделал громкое заявление

Стоун снимал про путина сериал

Президент рф владимир путин, которого в последнее время дико колбасит на публике, переболел раком.

Об этом в подкасте журналиста Лекса Фридмана сообщил американский режиссер Оливер Стоун.

Стоун отметил, что путина, похоже, ввели в заблуждение касательно ситуации в Украине, из-за чего тот ошибочно принял решение о вторжении в Украину. Также режиссер добавил, что у президента рф был рак.

"Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, давала ли разведка действительно ему правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли оказать русские, живущие в Украине. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия (войны). И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (вторжение в Украину) будет быстрым решением", — заявил Стоун.

Отметим, Стоун познакомился с Путиным в 2015 году, спустя год после оккупации Крыма и Донбасса. В 2017 году он снял о российском президенте 4-серийный комплиментарный фильм под названием "Интервью с Путиным".

Напомним, что в сети все чаще появляется информация о вероятной серьезной болезни главы Кремля. Многие ссылаются на инсайды от приближенных к политику олигархов, которые не на камеру даже называют диагноз — рак.

Все что известно о диагнозах, которые приписывают лидеру Кремля — читайте в материале "Телеграфа".