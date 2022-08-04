У Зеленского не верят, что россия проведет "референдумы" на юге Украины: названа причина

россияне просто не успеют провести свои псведореферендумы до освобождения территорий

На оккупированных территориях Украины россияне уже заявили о старте подготовки так называемого референдума о присоединении к рф. В администрации Владимира Зеленского в такое развитие событий не верят. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента по членству Украины в ЕС и НАТО Игорь Жовква.

В интервью "ЛБ" он заявил, что до "референдумов" не дойдет, потому что к тому времени территории перейдут из-под контроля россиян обратно к киевским властям. Аргументируя это мнение, Жовква напомнил, что оккупанты постоянно переносят сроки своих "референдумов". "Раньше речь шла об 11 сентября, потому что это совпадает с единственным днем голосования в россии, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдо-референдумы будут проходить не в сентябре, а позже", — сказал замглавы ОП.

По мнению Жовквы, такая нечеткая дата "голосования" свидетельствует о неуверенности москвы в том, что ей удастся удержать захваченные территории. Поэтому все, что остается в таком случае кремлю, это транслировать подобную информацию на внутреннюю аудиторию.

Читайте также: Категория Блоги/мнения "Референдумы" в Херсоне и Мариуполе: Кириенко и путин решили играть до конца Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт Дмитрий Золотухин, специально для "Телеграфа" рассказал, как Украина может помешать проведению псевдореферендумов на оккупированном юге страны

Как сообщал "Телеграф", в госдуме рф уже заявили, что готовят основания для "интеграции" оккупированных территорий, но, опять же, с использованием размытых формулировок и нечетких сроков.